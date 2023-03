Robert Pattinson llegó a Argentina junto a Suki

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El actor Robert Pattinson se encuentra de paso por la Argentina. El intérprete británico fue visto ingresando a la parrilla Don Julio, ubicada en Palermo, con un look muy relajado. El actor no pudo evitar que le tomen una fotografía y la autora de la misma la subió a su cuenta de Twitter, @Ailana169. Como era de esperarse, la imagen se volvió viral en cuestión de minutos. “Aquí siguiendo a Batman”, escribió la joven en la red social del pajarito.



Si bien el actor mantiene un bajo perfil, el motivo de su visita a Buenos Aires no tardó en trascender. Su pareja, la cantante, modelo y actriz Suki Waterhouse se estará presentando mañana en el festival Lollapalooza.