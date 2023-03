“Extrapolations”, la serie encabezada por Meryl Streep y Edward Norton

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Meryl Streep, Kit Harrington, Edward Norton, Eiza González y Marion Cotillard, son algunos de los protagonistas de Extrapolations.



Intentar reunir en un mismo proyecto a tantos actores de primera línea podría ser una tarea casi imposible de realizar, pero para el cineasta Scott Z.



Burns no fue tan complicado ya que el tema del que habla su nuevo proyecto Extrapolations, atrapó a cada uno de los integrantes del elenco de manera inmediata, ya que habla sobre el peligro de no atender el cambio climático.



La nueva serie antológica de Burns intenta mostrar cuán diferente puede terminar la vida si no se aborda este peligro. Extrapolations se estrena hoy en Apple TV+.



Los primeros tres episodios de la serie estarán disponibles de inmediato, luego se lanzará uno nuevo episodio semanalmente. Hay un total de ocho episodios.



Contando historias independientes con una línea argumental entre ellas, la serie ha sido creada por Scott Z Burns, cuyo trabajo anterior incluye escribir la profética película sobre la pandemia Contagio y producir el documental sobre el cambio climático Una verdad incómoda. Extrapolations busca abordar uno de los problemas más importantes de esta época, el cambio climático, imaginando cómo afectará la vida de los humanos en el futuro cercano.



“Drama que presenta un futuro cercano donde los efectos del cambio climático se han integrado a la vida cotidiana.



Ocho historias entrelazadas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia. Explorará las elecciones que alteran la vida que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la población. Cada historia es diferente, pero la lucha es universal. Cuando el destino de la humanidad se enfrenta a un tic-tac reloj, la batalla entre el coraje y la complacencia nunca ha sido más urgente”.



Como se trata de una serie de antología, la mayoría de los actores aparecerán en un solo episodio.



Previo a su estreno de la serie, Burns dijo que es “en esencia” un thriller. Continuó: “Al igual que cualquier película de suspenso, hay mucho en juego: el futuro de la vida en la Tierra y como en otras películas de suspenso, hay un reloj que hace tictac, pero en nuestro programa, ese reloj se juega con el calendario, lo que marca el aumento anual de la temperatura, las décadas de aumento del carbono, la subida de los mares y la rápida propagación de los incendios forestales”.



Burns también dijo que la serie no es estrictamente una antología, ya que los episodios deben verse en orden cronológico, de modo que las vidas de los personajes puedan medirse frente a los efectos del cambio climático.