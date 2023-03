Tras viralizarse que vendía un riñón, mujer recibió asistencia

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Tras conocerse el caso de Griselda, madre soltera de 5 hijos, que puso en venta un riñón para poder atender las necesidades de sus hijos, el municipio de Eldorado brindó asistencia a la mujer para ayudarla a paliar la situación.



Griselda, que vive en el barrio Guaraní del kilómetro 2 había posteado en las redes sociales que ponía en venta uno de sus riñones, por el precio de 200 mil pesos, para poder atender las necesidades de sus hijos de 10, 9, 7, 5 y 3 años.



Al hacerse pública la situación, el municipio, por medio de la Secretaría de Acción Social, se acercó hasta su domicilio para brindarle auxilio. La asistencia consistió en camas, colchones y mercadería, chapas de cartón y madera.



“Hace seis meses que vivimos aquí y los últimos tres sólo sobrevivimos, como quien dice. Por eso es tan importante para nosotros la madera para poder arreglar un poco mi casa que está muy deteriorada, y las chapas para poder arreglar el techo. Dormíamos en un lugar húmedo, incómodo. Por eso los chicos están con una enorme alegría con lo de las camas y los colchones. Están muy contentos y felices”.



Cabe recordar que Griselda, por haber vuelto a Eldorado hace poco desde Buenos Aires, no podía retirar sus pertenencias enviadas por encomienda, por carecer de los 40 mil pesos necesarios para poder retirarlas. En ese sentido, un particular de la ciudad le acercó el dinero necesario para poder hacerlo.



En cuanto a recuperar sus pertenencias, una de las cosas que más le urgía manifestó “Es importantísimo recuperar todo eso. Ahí están todas las cosas de mis hijos, su ropa, algún juguete, todas sus pertenencias. Por eso cuando vaya a buscar ahora, después de almorzar, quiero grabar cuando retire las cosas para que todos vean la felicidad de mis hijos por reencontrarse con esas pertenencias después de 6 meses”.



A lo que agregó: “Desde hace tres meses casi que no veo a mis hijos porque salgo a trabajar todo el día, vuelvo a la noche muy cansada y me acuesto. Compartía con ellos muy poco tiempo, ya que al otro día tenía que volver a trabajar. Por todo eso es tan importante la ayuda que recibimos que nos permite acomodarnos un poco”.



Griselda, trabaja en un lavadero de autos de la localidad aunque no posee ingresos fijos, por lo que el dinero con el que cuenta no alcanza a cubrir las necesidades de sus hijos.



Con anterioridad a la asistencia recibida, la mujer había eliminado el posteo de las redes sociales, ante la advertencia que le hicieron de que esa práctica es ilegal. En Argentina la donación de órganos es voluntaria y gratuita, y la legislación prohíbe expresamente su comercialización. Así lo señala la Ley 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células y lo ratificó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).