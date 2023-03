Médicos de Eldorado coparon las candidaturas a intendente

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Para ser candidato a intendente en Eldorado pareciera que ser médico es un requisito indispensable de cara a las próximas elecciones.



Hay seis aspirantes, entre candidato a intendente y vice. Encabeza el médico Fabio Martínez, le siguen Rodrigo Pipo Durán, Luis Cañete que lleva a vice a otra colega y está definiendo si se presenta el doctor Enrique Flores. Si bien hay aspirantes de otras profesiones como abogados, ingenieros y docentes, los que acostumbran a vestir bata blanca pican en punta.



De hecho, el actual jefe comunal proviene del mismo ámbito. Se trata del doctor Fabio Martínez que buscará su reelección por el Frente Renovador de la Concordia.



También es cierto que no es la primera vez que un médico ejerció la intendencia en Eldorado. Es muy reconocida la labor social que había desarrollado quien también fuera médico e intendente, Juan Carlos Hobecker, y por citar un caso más actual, el doctor Mauricio Acevedo Leal tras recorrer los pasillos atendiendo a pacientes, ocupa en la actualidad una banca en el Concejo Deliberante local.



En la Renovación

Por la Renovación, además de la búsqueda de reelección del intendente y médico Fabio Martínez, se anotó el médico Rodrigo “Pipo” Durán, quien desde de febrero de 2020 es el director ejecutivo del Hospital Samic de Eldorado.



“Hay lugar, sumate por Eldorado”, es bajo el sublema que está presentando propuestas. A su vez, este candidato tiene el acompañamiento del también médico y ministro de Salud Oscar Alarcón, con la estructura de salud como respaldo.



Del mismo modo, por el oficialismo provincial se conoció que ahora que se sumará el médico Luis Cañete. Este profesional es conocido como “el doctor de la zona oeste”, porque allí tiene asentado su consultorio. No será la primera vez que Cañete se presente como candidato, porque ya intentó llegar al sillón comunal entre 2003 a 2007. Justamente afirmó que su decisión de presentarse nuevamente como candidato es a instancia de la solicitud de muchos pacientes. Con el sublema “Sólo Calidad”, también secundará a Cañete como candidata a viceintendente otra médica, Marta Padula.



En la oposición

El también médico comunitario y actual concejal Sebastián Tiozzo, es otro de los postulantes que va en busca de la intendencia.



Lo acompaña como aspirante a vice intendenta, Mónica Verón que también está asociado al bienestar de niños y adolescentes como voluntaria social y sobre todo como hacedora cultural. También el actual titular del Pami Eldorado, el doctor Enrique Flores, analiza presentarse como candidato a intendente.



Otras actividades y profesiones

También aparecen candidatos con diversas actividades y profesiones.



El director General de Transporte de Misiones, Fabián González, ex Secretario de Gobierno y de Hacienda, de Norberto Aguirre, también se sumó por la renovación a la competencia por la administración comunal. González es licenciado en Ciencias Políticas, con postgrado de Gestión Estratégica. Para concretar su maestría en Gestión Pública, tiene pendiente de presentar la tesis.



Tendrá en frente, buscando el mismo espacio político, el abogado y diputado Provincial Jorge Lacour. También aparecen otros abogados en la competencia, el concejal Daniel González y el también exconcejal y exdiputado provincial, Gustavo González.



Es también candidato a intendente de Eldorado por Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Noller, de la Unión Cívica Radical (UCR). Es ingeniero en sistemas, empresario y actual presidente del Club Unión Cultural y Deportiva de Eldorado.



Por el Partido Obrero, Karina Aliendre es docente de filosofía y Carlos Merkle, estudiante avanzado del profesorado de lengua, para intendente y vice de Eldorado.