Tercer día de ataques en varias ciudades del nordeste

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La ciudad de Natal y otros municipios del estado de Río Grande do Norte, en el noreste de Brasil, registraron, por ayer tercer día seguido, nuevos ataques coordinados por una facción criminal, informaron fuentes oficiales.



“Tuvimos nuevos ataques a lo largo de la última madrugada”, señalaron a EFE fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Río Grande do Norte.



Los altercados de las últimas horas se han producido a pesar de la presencia de tropas de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, enviadas por el Ministerio de Justicia en la víspera.



Desde la madrugada del martes, se han reportado tiroteos e incendios contra vehículos, comercios, bancos y sedes de organismos públicos en más de una veintena de localidades de Rio Grande do Norte.



El número de los ataques ha ido disminuyendo desde entonces, pero la propia gobernadora de Río Grande do Norte, Fátima Bezerra, reconoció en la víspera a los periodistas que aún no se ha vuelto a la normalidad.



Entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, grupos de sospechosos, vinculados al parecer a la banda “Sindicato del Crimen”, prendieron fuego a vehículos en Natal, la capital regional, así como en otras localidades, como Joao Câmara y Sao Paulo do Potengi.



Ello obligó a suspender los servicios de transporte municipal en Natal, que cuenta con cerca de 900.000 habitantes, y en otras localidades de la zona metropolitana.



Según el último balance oficial, desde que se desató la crisis, la Policía Militar ha detenido a 57 sospechosos y confiscado 46 artefactos explosivos, 15 armas de fuegos y 10 bidones de gasolina, además de dinero, drogas y municiones.