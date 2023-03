Con becas Progresar, 2.900 chicos ya se reinsertaron en la escuela

viernes 17 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Las becas Progresar son un programa que apunta a dar ayuda económica a estudiantes de la educación obligatoria, superior y de cursos de formación profesional para poder completar sus estudios. Por tal motivo, se tienen en cuenta dos cuestiones: el nivel socioeconómico y la trayectoria académica. Las inscripciones arrancaron el 1 de este mes y continúan abiertas hasta el 31 de este mes, y suman por el momento 15.409 los interesados.



Es decir, para el ciclo lectivo de este año hasta ayer se registraban 7.195 inscriptos en educación obligatoria, 5.742 en superior y 2.472 inscripciones correspondientes al programa Progresar Trabajo. “Es un porcentaje interesante porque en 2022 tuvimos 56.511 becados y todos tienen que volver a inscribirse”, indicó la directora de Políticas Estudiantiles, Emilia Lunge, en diálogo con El Territorio. Asimismo, explicó que luego de la inscripción los directores o rectores de cada institución certifican si los estudiantes están concurriendo a clases y cuál es su situación académica.



La beca abarca escuelas, universidades, institutos terciarios o centros de formación profesional. De este modo, la funcionaria detalló que “los universitarios tienen dos certificaciones anuales por la cantidad de mesas de exámenes y, en el nivel obligatorio, la certificación es tres veces al año: en abril, en junio y en noviembre; si el chico está dejando la escuela, tenemos margen de maniobra para contactarnos y ver qué está pasando”.



“El año pasado pudimos reinsertar a 2.900 chicos en primaria de adultos y secundaria común”, destacó. Sobre este punto, añadió que “el sistema de becas nos informa si los estudiantes están en riesgo de perder la beca con el programa que el año pasado era Volvé a la Escuela y este año se llama Aprendé más”. Ambos programas corresponden a la Subsecretaría de Educación.



Montos, cuotas y requisitos

Por otra parte, la directora de Políticas Estudiantiles señaló que la beca Progresar comienza con 9.000 pesos mensuales. “Todos inician con ese monto, los estudiantes de tercer año de carreras estratégicas pasan a 11.000 pesos y los de quinto año 13.000 pesos”, precisó.



A su vez, recordó que “el requisito socioeconómico es que el grupo familiar no supere los tres salarios mínimo, vital y móvil, y en cuanto al académico es condición obligatoria ser alumno regular; en el caso de superior si la carrera dura tres años, pueden sostenerse hasta cinco años dentro de la beca y cada año acreditar por lo menos tres materias de su plan de estudios”. En tanto, para los inscriptos en Progresar Trabajo la acreditación es la finalización de los cursos de formación profesional.



Debido a que el proceso de sistematización tarda aproximadamente 45 días, los inscriptos podrán saber si accedieron a la beca a partir de mayo. Y como se tratan de doce cuotas, al reactivarse el sistema se pueden cobrar hasta dos o tres cuotas juntas, dependiendo de cómo liquide la Anses.



En Posadas, la oficina de becas Progresar está en la Dirección de Políticas Estudiantiles, ubicada en Avenida Tambor de Tacuarí, esquina calle 93.



Un plus por idiomas

Más de 47 mil estudiantes Progresar y Manuel Belgrano comenzaron a cobrar un plus en el monto de la beca luego de recibir su certificación del Programa de Lenguas Extranjeras que implementa el Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de los primeros 47.720 estudiantes que completaron y aprobaron diferentes módulos en el marco de los cursos de idiomas del Ministerio de Educación de la Nación.



El Programa permite que los estudiantes se formen en inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino mandarín y español como segunda lengua.