jueves 16 de marzo de 2023 | 4:00hs.

Pasaron casi tres años desde la desaparición de Cristino González, quien fue a pescar junto a unos amigos al río Paraná y se ahogó en la localidad de Cedrales, Paraguay. La familia del hombre aún no tiene certezas sobre qué pasó con el cuerpo pero una noticia que llegó desde Misiones despertó la esperanza de dar con su familiar.



González tenía 45 años, era de Ciudad del Este y según sus allegados fue encontrado sin vida el 29 de octubre del 2020 en la localidad misionera de Garuhapé.



Sin embargo, su sobrina Adriana Silva manifestó a El Territorio que por diferentes cuestiones todavía no pudieron reconocer si realmente el cadáver hallado es de él o no.



“Son casi tres años de no saber nada de él y como familia no estamos bien por esa razón”, expresó Adriana, quien recordó que el 18 de octubre de 2020 fue la última vez que vieron al taxista de 45 años.



“Sabemos que el cuerpo que encontraron en Garuhapé es de él. En las fotos que vimos pudimos reconocer su uniforme. El pie era idéntico y tenía el mismo paladar. Por más que tenía desfigurada su cara, nosotros lo reconocimos bien”, alegó.



Ante la consulta de qué había pasado ese 18 de octubre, la entrevistada mencionó que ese día su tío fue a pescar como acostumbraba hacer todos los fines de semana. Recordó que él “estaba muy contento porque se iba de pesca con unos vecinos y amigos. Ese día se fueron entre tres a pescar en la zona de Yakare Kua, Distrito de los Cedrales, también conocido como zona de Península”.



Respecto a los detalles de cómo sucedió el ahogamiento de Cristino, expresó que “según los amigos que fueron con él, subió mi tío y uno de ellos a un bote, mientras otro se quedó a pescar desde la orilla del río”.



“Luego se alejaron de la orilla para poder pescar. Nos dijeron que la canoa en un momento se abalanzó y empezó a entrar agua. Después por las investigaciones supimos que esa canoa tenía un agujero, lo que provocó que se empezara a hundir la embarcación”, manifestó.



En esa línea mencionó que tanto su tío como el otro hombre, cuando se dieron cuenta de que empezó a entrar agua por todos lados, se tiraron para nadar hacia la costa pero sólo uno pudo salir. “Según contaron, el amigo estuvo cerca de ahogarse también, pero sobrevivió. Mi tío no tuvo la misma suerte. Desapareció del agua y no se lo encontró más”, lamentó.

Cristino González (45) fue visto por última vez el 18 de octubre de 2020.

Sobre la posible causa del ahogamiento de González, la entrevistada expresó que “él llevaba la ropa de trabajo. No se quitó su zapato ni nada de su uniforme, por eso al mojarse se habrá quedado pesado y le impedía moverse rápido, porque él sabía nadar”.



Además, indicó que las fuerzas de seguridad del país vecino informaron que según los testigos y la investigación hecha determinó que “se trató lamentablemente de un accidente”.



Vigilia en el río

Ante la desesperación de no lograr hallar al señor González en ninguna parte del río ni en los alrededores, familiares y amigos se acercaron al lugar del hecho y comenzaron una vigilia.



“Pensamos en no salir de ese lugar hasta que el cuerpo aparezca. La Marina también comenzó a buscar en los alrededores pero no se encontró nada”.



En esa línea, los allegados a Cristino se enteraron cuando transcurría la segunda semana de vigilia en el río, que se había encontrado un cuerpo del lado de la Argentina, específicamente en la localidad de Garuhapé, a unos 200 kilómetros aproximadamente del lugar donde se lo vió por última vez.



“Un cuerpo apareció doce días después en una zona de Misiones. Vimos que subieron distintos medios sobre el hallazgo de un cuerpo y que nadie pudo ir a identificarlo”, indicó.



“Al enterarnos de la noticia hicimos muchas llamadas para poder saber si se trataba de mi tío. Se intentó de varias maneras y lamentablemente no pudimos ir presencialmente por el tema de la pandemia. Estaba imposible cruzar”, explicó.



Asimismo, contó que se comunicaron con el consulado reiteradas veces y no recibieron respuestas concretas. “Sólo nos dijeron que no se podía hacer nada. Lo último que nos dijeron fue que teníamos que esperar cinco años para que se pueda desenterrar el cajón donde está el cadáver”.



Además, la familiar del taxista comentó que le informaron que debían pagar un abogado para que González sea repatriado a su país, aunque de igual manera sería un un largo proceso.



Respecto a la confirmación sobre si el cuerpo hallado en Garuhapé se trataba de su tío, Silva mencionó: “Ya no sabemos cómo actuar ni qué medidas tomar. Yo pregunté por muchos lugares y no me dan respuesta”, ratificó.



Por último, Adriana lo recordó como “un hombre querido. Él trabajaba de taxista, estaba día y noche en el auto. Siempre se daba un espacio los sábados o domingos para ir a pescar. Hasta ahora nadie quiere creer que él esté muerto”.



La noticia del cuerpo hallado

El 20 de octubre de 2020 se halló el cuerpo de un hombre de unos 50 años aproximadamente. Fue encontrado a la vera del río Paraná en la localidad de Garuhapé, sin poderlo reconocer por el estado de descomposición en el que se encontraba.



El hallazgo se produjo alrededor de las 13, en la costa del río a la altura del kilómetro 1750 en la Colonia Tres de Mayo.



El cuerpo fue encontrado por una patrulla fluvial de la Prefectura Naval Argentina que recorría la zona costera. El médico policial de turno que examinó el cadáver estableció que el fallecimiento fue por sumersión.



Por disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Puerto Rico, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para su correspondiente autopsia.