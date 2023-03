Santo Tomé - San Borja: pidieron tener en cuenta a los trabajadores del centro unificado de frontera

jueves 16 de marzo de 2023 | 15:16hs.

Con la presencia del cónsul argentino en Uruguayana, Ricardo Di Lelle, vereadores, concejales, el intendente Augusto Suaid, y despachantes aduaneros, se firmó en la víspera un documento de 12 puntos para elevar a los gobiernos nacionales de Argentina y de Brasil.

Santo Tomé ocupa un lugar estratégico para el país y el pedido de llamar a una nueva concesión para que el Centro Unificado de Frontera continúe funcionando es de suma importancia en las dos localidades. También lo es el Tráfico Vecinal Fronterizo gratuito, por ello el encuentro que mantuvieron los principales actores políticos gubernamentales.

Se concretó en el recinto del Concejo Deliberante con el abordaje de otros tópicos de gran importancia para ambas comunidades como la salud, educación y transporte.

El propio Di Lelle lamentó no tener certezas en este asunto, aunque se comprometió a ser el portavoz de todos ante el Gobierno Nacional, transmitiendo a sus superiores cada una de las inquietudes manifestadas en el encuentro.

Suaid dijo: "Como primera medida queremos solicitar que el tráfico vecinal sea gratuito entre las dos ciudades, porque estamos hablando de un puente de la integración donde justamente tenemos que integrar, y en Santo Tomé tenemos facultades y universidades donde muchos de los estudiantes viven en Sao Borja y tienen que pasar todos los días a esta ciudad".

Más adelante, en su alocución destacó que "no solo hablamos en el plano económico del peaje, sino también burocrático, donde se pueda agilizar y que el transporte sea más fluido entre las dos ciudades, teniendo en cuenta que tenemos un vínculo comercial, educativo y productivo muy fuerte. Esa es una de las cuestiones que necesitamos plantear, la fluidez entre las dos ciudades", enfatizó.

También hizo hincapié en que se llame pronto a una nueva concesión, que se establezcan las reglas claras de juego, que el centro unificado siga funcionando, teniendo en cuenta la eficiencia y la ventaja comparativa en relación con otros pasos fronterizos.

Por su parte, el representante aduanero Wilmar De Almeida recordó que hace 17 años trabaja en el centro unificado acompañando todo el proceso y el crecimiento que tuvo la frontera. "No se habla de los despachantes, quienes fueron realmente los que hicieron que esto sea un hecho, que hoy seamos unas de las fronteras más importantes del Mercosur, estamos en segundo lugar de intercambio comercial y hubo un crecimiento enorme. Hoy tenemos el 30% de intercambio, entonces ese flujo me parece muy importante que se transmita a las autoridades, para que tomen una decisión razonable y no afecte a los trabajadores, tanto públicos o privados", enfatizó.

Luego de escuchar a todos los concejales, quienes coincidieron en tener en cuenta a los casi 800 empleados con los que cuenta hoy el Centro Unificado de Frontera, y las partes comprometidas con este asunto, se firmó un documento con 12 puntos específicos.

Dicho petitorio, será elevado al Gobierno argentino por parte del Cónsul Di Lelle en las próximas horas. También los legisladores y autoridades se comprometieron en mantener un nuevo encuentro en la vecina ciudad brasileña en los próximos días.

Puntos propuestos en la reunión por las presentes:

1)- La cercanía de la finalización de la concesión vigente y la incertidumbre actual respecto a la situación definitiva de la misma.

2)- El modelo del C.U.F., destacado a nivel nacional e internacional, por su eficiencia, con una continuidad independientemente de la resolución a tomarse, sea pública o privada.

3)- La continuidad del personal afectado al C.U.F., independientemente de la resolución a tomarse de una concesión pública o privada, a los fines de garantizar el empleo y el funcionamiento del mismo. Teniendo presente que en actualidad son 900 personas las que trabajan en forma directa, y mayor aún la cantidad que se verían involucrados en forma indirecta.

4)- Agilizar y reactivar intercambios entre ambas regiones en cuanto a Salud, Educación, Deporte, Cultura, Comercio y áreas afines, que beneficiaría a ciudadanos de ambas regiones.

5)- Peaje gratuito para ambas localidades, que en la actualidad inclusive no es igualitario.

6)- Tránsito ágil, dinámico y fluido, a efectos de asegurar la integración regional.

7)- Solicitar la participación de las autoridades de ambas ciudades en los organismos de decisión, para que tengan voz a efectos de poner en contexto los beneficios y las consecuencias de las resoluciones a tomarse.

8)- Proyecciones de crecimiento de importancia desde la expectativa inicial al presente, incrementando las economías de ambos países, teniendo en cuenta que el 30% del intercambio comercial se realiza a través del Puente de la Integración Santo Tomé - Sao Borja.

9)- Darle envergadura internacional al aeropuerto que se encuentra en la ciudad de Sao Borja, con fines sanitarios y accesibilidad de los funcionarios.

10)- Determinar en la futura concesión (privada o pública), un porcentaje de regalías para ambos municipios.

11)- Inversiones en la estructura edilicia interna y del acceso al puente, acorde al crecimiento actual.

12)- Propender al diálogo fluido entre ambas naciones para definir un objetivo común.