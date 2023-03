Néstor Pitana presentó su partido de despedida, que será en el Mitre

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:01hs.

El exárbitro internacional misionero Néstor Pitana presentó ayer en Posadas su partido de despedida, que se realizará el próximo 22 de marzo en la cancha del club Bartolomé Mitre, de la capital misionera, con la presencia de figuras invitadas y la actuación del cantante Lucas Sugo como cierre.



En diálogo con la prensa Pitana reconoció que “todavía cuesta un poquito procesarlo porque hay mucha nostalgia”, en relación con su retiro del arbitraje.



“Cuando uno hace zapping en la tele o va a la cancha de fútbol, se extraña, porque se tiene esa nostalgia y me dan ganas de poner la tarjeta de bolsillo, el silbato y salir a la cancha. Pero bueno, eso ya es otra historia”, indicó.



Respecto de su partido de despedida, dijo que será “en Posadas. Porque voy a ser siempre muy agradecido con Misiones”, afirmó, y adelantó que participarán varios colegas del arbitraje.



“Hay varios colegas con los que hablé, inclusive los internacionales, pero como estamos en fecha laboral y no había otro momento para hacerlo, la idea es que participen todos, porque la tecnología ayuda y van a participar de otra forma, en vivo, a través de una videollamada para que la gente participe o los salude. Es muy gratificante el acompañamiento de mis pares”, aseguró.



Además, confirmó que dirigirá un rato, porque él quiere “jugar, porque de esa forma se disfruta más. Pero sí, obviamente voy a aparecer un ratito vestido de hombre de negro”, dijo.



En cuanto a su futuro, el ex árbitro señaló que tiene propuestas para trabajar en la formación de nuevos árbitros.



“Me estoy formando y estudiando para tratar de volcar todos estos humildes conocimientos y experiencias que hemos pasado en esta carrera, para volcarlos en los nuevos árbitros”, comentó el hombre que dirigió la final del Mundial 2018.