Docentes misioneros avanzan en igualar sueldos nacionales

Sindicatos que nuclean a educadores de Misiones salieron a pedir el monto establecido en la paritaria nacional docente que elevó la garantía salarial a 130 mil pesos desde marzo. Como primera medida y mientras se evalúan desde la provincia los planteos, se acordó establecer una mesa de discusión salarial para el 4 de abril, con la Mesa de Diálogo y al día siguiente con Frente de Trabajadores en Lucha (FTEL). Justamente ayer estos espacios sindicales que incluyen a los principales gremios concretaron el encuentro con las autoridades educativas de la provincia en el salón oval del Ministerio de Educación.



Los referentes locales solicitaron elevar la garantía salarial acordada en forma previa en Misiones de 110.670 pesos, a los citados 130 mil pesos que implica una recomposición de 19.330 pesos. Los planteos fueron realizados, por un lado, por el Frente de Trabajadores en Lucha integrados por ATE, Utem CTA A; Marea Blanca; Autoconvocados; Tribuna Docente, Udnam; Corriente Nacional Docente Conti Santoro, , Docencia y Vocación). Similar planteo lo realizó la Mesa de Diálogo que está integrada por UDA, Sadop, Semab, Udpm Amet y Sidepp. Por el momento, las autoridades educativas tomaron nota de los reclamos y quedaron en analizar.



El pedido desde el FTEL

Mónica Gurina en representación del Frente de Trabajadores en Lucha (FTEL) recordó que luego de establecerse la paritaria nacional de Ctera “venimos reclamando esta apertura para discutir cómo se va a implementar en Misiones la paritaria. Porque cuando se estableció el salario mínimo entre 120 mil y 121 mil pesos, para llegar a 130 mil -establecido en paritaria nacional-, se deben agregar unos 8.000 pesos a 9.000 pesos. Estos serán montos en negro, que manda nacional para llegar al piso nacional. Entonces todos aquellos logros que obtuvimos con el blanqueo del salario de un plumazo Nación incorpora otra vez un monto que nos tira para atrás”, dijo Gurina.



Explicó que en consecuencia se planteó “que se blanqueen los salarios, porque si no representará un retroceso del salario para el activo y considerando que ello tampoco irá al jubilado”.



Por ello planteó que “cada avance que dimos empieza a retrotraerse”. Entiende que la provincia adherirá seguramente a lo establecido por Nación de un salario de 130 mil como mínimo, pero el pedido a la provincia es que ello se blanquee. Del mismo modo solicitó respecto al ítem del adicional remunerativo por movilidad bonificable “que puede darle una carga que hoy está en 40% y pedimos que sea del cien por ciento”.



Fueron las cuestiones planteadas al presidente del Consejo de Educación y al adelantarse la reunión prevista del 14 al 5 de abril, se espera conocer la resolución de la provincia.



Por lo indicado por Gurina, estos planteos se realizan en base a los datos actuales de inflación y las proyecciones realizadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).



Para esa fecha también tienen previsto incluir otros tema como la finalización de algunas infraestructura escolar, citó la número 633 de Campo Ramón, desarmaron y destecharon y pedimos que se termine el arreglo; entre otros reclamos de agenda.



Semab

En representación de la Mesa de Diálogo, Mariana Lescafette del Semab CEA también había adelantado el pedido de concreción de la mesa de diálogo para resolver la diferencia entre lo establecido por la paritaria nacional y la provincia.



“La paritaria nacional definió que ningún trabajador docente de la argentina debe cobrar menos de 130 mil pesos, pero también está definido en la mesa paritaria nacional que las provincias tienen el compromiso de garantizar una parte en términos reales”.



Explicó que “para poder enviar Nación los fondos, no solo debe haber la voluntad política de las provincias, sino que estas deben ir acorde a los planteos de los gremios paritarios nacionales”.



Otra cuestión a resolver es que según la dirigente el aumento no impacta por igual a todos los docentes. “Al cambiar los valores establecidos a nivel nacional, afecta en especial a los más antiguos”.



Por tal razón desde este gremio plantean que también se apunta a eliminar un compensador que se había acordado con otra mesa de diálogo.