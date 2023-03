Recibió una golpiza de su hijo y murió tras estar 17 días internada

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Un joven de 29 años fue detenido en la localidad de Jardín América acusado por la muerte de su madre. Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones consultadas por El Territorio, la víctima estaba internada luego de recibir una golpiza del sospechoso.



La mujer fue identificada como Carmen Graciela Morel (61) y el acusado fue identificado como Martín A., (29) a quien en primera instancia le habían imputado el delito de lesiones e impuesto una restricción de acercamiento, pero ahora deberá responder por homicidio.



Los voceros señalaron que los hechos empezaron a desarrollarse el 26 de febrero en el barrio Centro de la localidad, donde vivía Morel. Fue la propia mujer quien denunció el hecho ante las autoridades policiales, manifestando que esa madrugada estaba junto a sus dos hijos.



Señaló que estaban consumiendo bebidas alcohólicas hasta que en determinado momento Martín y Agustín -efectivo de la Policía de Misiones- empezaron a discutir. En esa instancia Agustín, advirtiendo que la situación se había tornado violenta, decidió retirarse del lugar.



En esta instancia se desarrolló el horror: siempre según lo expresado por la víctima a la Policía, el sospechoso se tornó muy violento y empezó a propinarle golpes en la cara y diferentes partes del cuerpo. “Puta, tenés preferencia hacia Agustín”, le gritó hasta que ella quedó inconsciente.



El médico policial que la revisó determinó que tenía lesiones en los ojos, pómulo y boca, además de excoriaciones en el cuello. En la víspera trascendieron imágenes de su cara después del ataque en las que se ve como tenía prácticamente desfigurada la mitad del rostro por los hematomas y las hinchazones.



La mujer estuvo internada primero en una sala local, pero después se determinó su traslado al Samic de Eldorado, donde ayer por la mañana falleció.



Respecto al sospechoso, por disposición del Juzgado de Instrucción de Jardín América dos días después de los hechos fue notificado de la instrucción de la causa, aunque no fue detenido. También se estableció una notificación de prohibición de acercamiento hacia su madre.



Sin embargo, su situación procesal cambió y tras el trágico desenlace las autoridades judiciales ordenaron que sea detenida, algo que se concretó cerca de las 10 de la víspera. Anoche estaba alojado en una celda a la espera de novedades sobre su futuro.



Entre hoy y mañana el juez Roberto Sena deberá determinar su traslado a sede judicial. En primera instancia, como primera medida se ordenó que el cuerpo sea sometido a autopsia para determinar la causa de muerte, algo que podría ser clave en su futuro.



Hipólito Aquino, padre del acusado, expresó que el joven vive de hacer changas y que antes de que sucedieran los hechos deambulaba entre su casa y la casa de su madre, debido a que están separados. Además contó que Martín tiene un bebé y que casi siempre estaba en su casa pero luego lo echó.



Consultado sobre cómo se enteró de los hechos, don Hipólito expresó que “cuando mi hija me dijo que su mamá está internada en la sala, le pregunté qué pasó y dijo ‘yo no puedo opinar nada papi porque yo no estaba’. Y después ya escuché que se fue al Samic”.



“Le dije a Martín, ‘mirá hijo, si vos hiciste vos tenés que pagar y si no hiciste defendete. Yo no puedo meterme en una cosa que no sé y no he visto, pero si yo sé que vos sos no te voy a estar encubriendo, no te voy a estar tapando’, expresó sobre el momento que habló del hecho con el acusado.



“No lo hice, por eso estoy tranquilo”, le había respondido el ahora detenido según las palabras del entrevistado. “Yo no fui, ella se cayó, se lastimó y yo la levanté. La levantamos, ella se acostó y nos vinimos, eso fue todo”, habría ampliado según este testimonio.



“Yo sufro porque quiero saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó?. A mí me duele lo que pasó. ¿Con qué cara le voy a ver a mi hijo”, finalizó.