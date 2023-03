“Me siento bien, la agenda de reuniones sigue en Olivos”

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández dijo ayer sentirse “bien”, después de haber sido tratado con analgésicos ante la hernia de disco lumbar que le fue diagnosticada, y anunció que seguirá con una agenda de reuniones en la Quinta de Olivos para tratar de “acortar” sus movimientos.



“Me siento bien. Una hernia de disco que se desplaza genera un dolor muy intenso. Ese dolor ha mermado a base de analgésicos, pero me exige acotar la actividad. Por eso mi agenda seguirá en Olivos y, lamentablemente, debí suspender los viajes que tenía previstos a Chaco y Entre Ríos, que trataré de hacerlos la semana entrante”, señaló el jefe de Estado.



Fernández dialogó con el portal de noticias Infobae luego de que en la noche del martes se realizará una serie de estudios en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, al que concurrió supervisado por su médico personal, Federico Saavedra.



“El dolor por la hernia de disco se aplacó, pero por orden médica es mejor llevar la agenda a Olivos para acotar la movilidad”, detalló el presidente.



El mandatario informó que “antes del viernes (por mañana)” se someterá a un “bloqueo”, una técnica médica que el presidente comparó con “una infiltración en el disco herniado”.



“En ese mismo disco tuve el mismo problema hace 16 años y me sometí al mismo tratamiento con resultados muy buenos. No es nada grave, aunque sin tratamiento adecuado te genera dolores muy intensos”, añadió.



El pasado martes, la Unidad Médica Presidencial informó que Fernández era sometido a estudios en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires con motivo de un “dolor lumbar agudo” y se determinó la presencia de “una hernia de disco lumbar”.



Al presidente “le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48/72 horas”.



Las actividades en Olivos

Desde hoy el presidente realizará sus actividades habituales desde la Quinta de Olivos. Aunque para hacerlo, debió suspender parte de su agenda con actividades públicas y viajes. Por este motivo no viajará al Chaco, donde tenía previsto para participar de la inauguración de obras de la autovía de la Ruta Nacional 11 y encabezar un acto en una universidad.



Como la recomendación médica la indicó “reposo y readecuar sus actividades”, la agenda oficial del gobierno se concentrará en la actividad de los ministros.



Por ejemplo, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, asistirá a la firma del Acuerdo de Cooperación productiva offset entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la empresa sueca Saab Dynamics. El acto se llevará a cabo desde las 11 en el Edificio Libertador, en Azopardo 250.



En tanto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, se reunirá a las 12 con el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Entre Ríos, Marcelo Bisogni.



Luego, a las 13.15, Maggiotti mantendrá un encuentro con la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.



En tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, se reunirá a las 17.30 con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en la sede de la cartera. Mientras que el titular de la cartera de Turismo, Matías Lammens, participa en Tucumán del Consejo Federal de Turismo que se realiza en esa provincia.

El tratamiento que debe hacerse

Cuando Fernández acudió al Sanatorio Otamendi el martes por la noche se le realizó una resonancia, cuyo resultado arrojó que la hernia lumbar está ubicada entre las vértebras L2 a L4.



Con ese panorama, los médicos le indicaron el bloqueo radicular para aliviar las molestias en la espalda que se fueron agudizando por la compresión nerviosa que ejercen las vértebras. Aunque se desconocen las causas de la hernia de disco lumbar en el paciente, en varias ocasiones esto se debe a un desgaste natural de los discos, también conocido como envejecimiento discal.



Para tratarlo, se puede acompañar el procedimiento médico correspondiente con sesiones de rehabilitación y entrenamiento lumbar.