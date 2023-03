Excarcelarán al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El Tribunal Oral Federal número siete concedió ayer la libertad condicional al ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, preso desde hace siete años, quien saldrá de la cárcel el próximo sábado.



El tribunal dispuso “la inmediata libertad del nombrado”, la que se efectivizará –según sostiene la resolución- desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, “una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad”.



Fuentes allegadas a la defensa del exfuncionario explicaron que este expediente, un desprendimiento de la Causa Cuadernos, era la única causa que lo retenía en prisión, por lo que consideraron que no hay impedimentos para que el 18 de marzo recupere la libertad.



Jaime cumplió una pena de seis años de prisión por “estrago culposo” por la tragedia de Once.



El fallo excarcelatorio fue firmado por los jueces Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, más la disidencia parcial de Fernando Canero, quien se había inclinado por morigerar las condiciones de encierro por la modalidad de la prisión domiciliaria.



Para la decisión resultaron fundamentales dos cuestiones: el vencimiento de la última prórroga de la prisión preventiva dispuesta el 15 de septiembre de 2022 y el agravamiento del estado de salud del ex secretario de Transportes.