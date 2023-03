jueves 16 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Un informe de Argentinos por la Educación que mide cuántos estudiantes llegan a 6° grado en el tiempo teórico y con los conocimientos esperados de Lengua y Matemática (de acuerdo con las pruebas Aprender 2021) ubica a Corrientes, San Juan y Misiones con indicadores de repitencia y abandono escolar.



El documento “¿Cómo llegan los estudiantes al final de la escuela primaria? Trayectorias escolares y aprendizajes”, analiza la cohorte 2016 - 2021 y detalla que a nivel nacional, el 92% de los alumnos llegan a 6° grado en el tiempo teórico. En tanto, los resultados de las provincias varían. En algunas, prácticamente todos los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto en el tiempo teórico esperado, sin repetir ni abandonar: el porcentaje asciende al 99% en Córdoba, Jujuy, Neuquén y Río Negro. Mientras que en el otro extremo se encuentran Misiones (82%), Corrientes (78%) y San Juan (78%).



Asimismo, sólo el 43% de los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a 6° grado en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios.



Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación y referente en Gestión Educativa, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Nosotros tomamos a alumnos matriculados del 2016 en primer grado y lo comparamos con los del 2021 y después lo contrastamos con los datos que emanan de las Pruebas Aprender y hay una media nacional que indica de que 43 chicos de cada sección terminan 6° grado en tiempo en forma y con los conocimientos esperables”.



“Misiones como otras provincias del Nordeste están por debajo de ese promedio y en términos de aprendizaje el informe nos revela que la escuela primaria está siendo un espacio de contención de los chicos, pero no está cumpliendo con su objetivo principal que es el aprendizaje y ahí estamos en un problema porque después repercute muy fuerte en el nivel secundario”, consideró.



Sin embargo, Buccino destacó que Misiones realizó grandes avances en cuestiones de la educación digital y en una instancia de lo híbrido más en tiempo de pandemia con el tema de la conectividad “pero sin embargo lo que nos está faltando es un pedal integral, intentando priorizar qué aprenden y cómo aprenden los chicos. Pienso que tenemos los recursos suficientes en términos de formación docente para mejorar nuestra calidad y a su vez mejorar la capacitación de los docentes”.



“El objetivo debe ser que los alumnos aprendan mucho más y mejor dentro de nuestras escuelas. No sólo evaluar logros de aprendizaje sino tener una batería de evaluaciones y de diagnósticos que tengan que ver también con cómo es la formación de nuestros docentes hasta cómo son las políticas y qué lograron las políticas que decidimos implementar desde los ministerios sin buscarles culpables”,



Además recordó que en un informe previo que detallaba de cuántos chicos terminaban en tiempo y en forma el quinto año -nivel medio- y en ese sentido sólo eran trece, “es decir, ya tenemos una pérdida bastante importante en primaria y después el secundario tampoco los retiene, entonces en el secundario solo el 50% de los chicos terminan de los que empiezan y sólo trece de ese 50% en promedio nacional lo termina en tiempo y forma y con los conocimientos esperables”.



“Lo primero que salta a la vista cuando uno compara esto con los datos de pobreza, nos encontramos con que este puede ser uno de los factores más fuertes pero también influye la organización de las escuelas que están incumpliendo con ese objetivo y es donde tenemos que poner el foco los educadores”, refirió.



A continuación remarcó que desde el ámbito de la Educación no sólo se tiene que observar cómo retener a los estudiantes dentro de la escuela sino también sobre lo que se enseña y los chicos aprenden. “El foco se debe poner en cuáles son los cambios en el modelo pedagógico que nosotros necesitamos en primaria y secundaria que es el tramo obligatorio. Necesitamos mejorar las estrategias didácticas, organizar la escuela alrededor de los chicos que no aprenden para ver qué estamos haciendo mal”, sostuvo.



“La escuela no está teniendo en cuenta o no tiene los recursos suficientes para detectar tempranamente los problemas, solucionarlos tempranamente y resolver el problema en el momento en el cual está surgiendo”, indicó Buccino.



Cédula Educativa

El referente de Argentinos por la Educación puntualizó que en Argentina existe una ley nacional denominada Cédula Educativa, que aún no se ha puesto en marcha.



“Esta ley habla de la nominación, necesitamos tener una información detallada de cada chico en el país, donde tengamos una gran base de datos en la que podamos volcar la información de cada uno y además qué es lo que hicieron las escuelas para poder resolver los problemas que haya tenido”, reflexionó.



Comparando a nivel internacional apuntó que la repitencia es una de las tantas herramientas que los países están utilizando y no la única para poder resolver estos temas, “están reorientando las organizaciones escolares para ponerlas al servicio de la trayectoria escolar de cada uno y lo que logran es acompañar y ajustar todo lo que tiene que ver con el modelo didáctico y la estrategia didáctica a lo que cada estudiante necesita”.



“Lo que nos muestran estos datos es la falta de herramientas o dispositivos dentro de las escuelas y de los sistemas educativos. Si bien, Misiones es una de las provincias con más repitencia al igual que todo el nordeste y el noroeste argentino esto no quiere decir que las demás provincia no estén también rezagadas”, aclaró.