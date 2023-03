Eliminó el posteo en el que vendía un riñón

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Amplia repercusión tuvo la desesperada publicación de la una madre que puso a la venta un riñón, en un grupo de Facebook de compra y venta de Eldorado, ante la difícil situación económica.



La mujer -que prefirió que su identidad no se divulgara por temor a perder la única fuente de ingresos que tiene actualmente - expresó que decidió eliminar el posteo de las redes sociales luego de que muchos medios se comunicaran con ella, y algunos particulares que le ofrecieron ayuda. En tanto, hasta el momento no se hizo efectiva ninguna solución.



El caso tomó se instaló en la opinión pública luego del posteo polémico en un sitio de compra venta, teniendo en cuenta que se trata de una operación ilegal. En la publicación expresaba que era madre soltera de cinco hijos y que debido a la desesperación por su situación económica, ofrecía un riñón por 200 mil pesos.



“Desde que se hizo pública mi situación me llamaron numerosos medios de acá, de Eldorado, y también de Posadas. Eso hizo que se conociera más la situación por la que paso, y los motivos que llevaron a ofrecer un riñón a la venta”, comenta.



Es madre de 5 hijos de 10, 9, 8, 5 y 3 años, y trabaja en un lavadero de autos sin ingresos fijos, por lo que el dinero con el que cuenta no alcanza a cubrir las necesidades de sus hijos. Volvió hace poco tiempo de Buenos Aires, y su situación económica es tan precaria que ni siquiera puede retirar los bienes que mandó por encomienda por no tener los 40 mil pesos que debe pagar.



“También se comunicaron conmigo personas que me ofrecieron su ayuda, pero hasta el momento no hay nada concreto. Así que seguimos esperando para ver qué pasa”, señala.



El posteo realizado en las redes fue eliminado por ella misma ante la advertencia que le hicieron de que el mismo era ilegal, ya que la legislación vigente prohíbe expresamente la comercialización de órganos, siendo la misma sólo posible por donación voluntaria y gratuita.



En la primera entrevista dada había reconocido: “soy consciente de las dificultades de vender un riñón y que la plata (200 mil pesos) alcanza para solucionar el problema un poco de tiempo. Pero a mí me serviría para acomodarme un poco, darme algo de tiempo para ver si soluciono mejor las cosas. Como dije, por mis hijos hago lo que sea y bueno eso es lo que puedo hacer ahora”.