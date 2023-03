Francia: la reforma jubilatoria avanza pese a las protestas

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Un grupo de diputados y senadores franceses consensuó ayer la versión definitiva de la reforma previsional del gobierno del presidente Emmanuel Macron, que podría ser adoptada hoy, mientras el país vivió una nueva jornada de protestas contra la impopular medida, que busca retrasar la edad jubilatoria de los 62 a los 64 años.



El plan de Macron ya desató imponentes huelgas y manifestaciones en todo el país, incluido un paro de recolectores de basura que dejó toneladas de desechos acumulados en las calles de París.



Con 10 votos a favor y cuatro en contra, la comisión mixta de legisladores adoptó tras ocho horas de debate un texto común, cuyos detalles se darán a conocer hoy, informó la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento, en sus redes sociales.



“Con este compromiso, se respondió a la demanda de los franceses de construir juntos las soluciones para el país”, tuiteó la primera ministra, Élisabeth Borne.



La versión definitiva será sometida a voto hoy en el Senado, que ya la aprobó en primera lectura el pasado domingo, y luego por la Asamblea Nacional, en la que el oficialismo no cuenta con mayoría absoluta.



En tanto, la oposición de izquierda, encabezada por el partido Francia Insumisa, denunció un “escándalo democrático” y advirtió que “la lucha continuará hoy en las calles y en el hemiciclo”, mientras que la Agrupación Nacional de la líder de ultraderecha Marine Le Pen adelantó que votará contra la iniciativa “ante la sordera de un gobierno que se niega a escuchar la protesta y el amplio rechazo popular a un texto injusto e inútil”.



Movilizaciones masivas

La adopción de la nueva versión de la reforma coincidió con una octava jornada de protestas en todo el país, que buscaba aumentar la presión sobre el Parlamento e impedir que adopte la impopular medida.



“Digo a los parlamentarios: No voten esta ley, está desconectada de la realidad concreta del trabajo”, dijo Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), durante la manifestación en París que, según los organizadores, congregó a 450.000 personas (37.000 según la policía).



La central obrera también anunció una protesta para hoy frente al Parlamento en coincidencia con la votación del proyecto. La reforma busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.



Pese al masivo rechazo expresado el 7 de marzo pasado, cuando se manifestaron casi 2 millones de personas, el gobierno se mantuvo firme en su plan.