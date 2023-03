Tensión entre EE.UU. y Rusia por el incidente con un dron

jueves 16 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Rusia instó ayer a Estados Unidos a cesar ya sus acciones “hostiles”, un día después de un incidente entre un gran dron estadounidense y un avión de guerra ruso sobre el mar Negro, cerca de Ucrania y Rusia, que agravó las tensiones entre Washington y Moscú.



Ucrania, por su parte, dijo que el incidente, que terminó con la caída al mar del dron estadounidense, es una señal que el Kremlin está dispuesto a “expandir” a otras partes el conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de su territorio.



Estados Unidos acusó el pasado martes a la aviación rusa de haber “interceptado y chocado” un drone suyo sobre el mar Negro y de provocar su caída.



Moscú negó esas acusaciones, aunque reconoció que dos de sus cazas interceptaron un dron estadounidense “en la zona de la península de Crimea”, sobre el mar Negro, que fue anexionada por Rusia en 2014 sin reconocimiento internacional.



Según Moscú, el dron avanzaba “en dirección” de la frontera rusa.



“Los cazas rusos no utilizaron su armamento”, y no entraron siquiera en contacto con el dron, que había vulnerado la zona de exclusión aérea “establecida para llevar a cabo la operación militar especial”, aseguró el Ejército ruso, en referencia a la invasión a Ucrania.



Según Washington, el dron MQ-9 fue interceptado por dos cazas rusos Su-27 que volaron a su alrededor durante 30 a 40 minutos. De repente, uno de los cazas rusos “golpeó la hélice del MQ-9, provocando que las fuerzas de Estados Unidos tuvieran que derribarlo en aguas internacionales”, agregó el Pentágono.



El dron no ha sido recuperado, dijeron funcionarios, pero no aclararon si se estaban haciendo esfuerzos para encontrarlo. Rusia, por su parte, rechazó la versión dada por Washington.



EE.UU. usa MQ-9 Reapers tanto para vigilancia como para ataques y ha operado los drones en una variedad de lugares, incluso en Medio Oriente y África. Otros países, incluidos el Reino Unido y Francia, también los utilizan.