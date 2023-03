Mañana arranca la aplicación de la antigripal a unos 270.000 misioneros

jueves 16 de marzo de 2023 | 4:00hs.

De manera conjunta todas las provincias arrancarán mañana con la aplicación de la vacuna antigripal en la denominada población de riesgo, es decir, aquella que tiene mayores posibilidades de tener complicaciones si contraen el virus de la influenza. En Misiones esa población está integrada por 275.000 personas y para ello las dosis pediátricas y para adultos comenzaron a llegar en los últimos días y ya se están distribuyendo en todos los Caps y hospitales de la provincia.



“Estuvimos recibiendo el insumo que es la vacuna entre el viernes de la semana pasada y este lunes y este 17 de marzo a las 9 se hará el lanzamiento oficial del inicio de la campaña de vacunación”, contó Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.



A partir de ese día se comenzará a trabajar con la vacunación de manera escalonada y según disponibilidad de stock. “Empezamos con el personal de salud y la población objetivo y a medida que recibamos reposición de dosis vamos a ir extendiendo a la demás población”, dijo Lima quien estimó que en la tierra colorada son alrededor de 275.000 las personas que deben vacunarse con las dosis que son gratuitas para las personas de mayor riesgo al virus.



Para que las provincias puedan vacunar, el Ministerio de Salud de la Nación adquirió 9.300.000 dosis de vacuna antigripal con el objetivo de disminuir las complicaciones relacionadas al virus de influenza en la población de riesgo en Argentina. De ese total, 1.500.000 dosis corresponden a vacunas pediátricas.



Además este año se resolvió apurar la aplicación incluso antes de que comience el otoño para reducir los cuadros graves que pueden derivar de una gripe.



Población

Las dosis están dirigidas a personal de salud, embarazadas (en cualquier momento del embarazo), puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad (deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas), todas las personas a partir de 65 años, y personas entre 2 y 64 años con condiciones de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, trasplantados, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes, entre otros.



“Hay que tener en cuenta que la vacuna antigripal es una que está dentro del calendario obligatorio de vacunación. Lo que hacemos con esta modalidad de campaña es apurar la vacunación oportuna para que antes que la circulación viral se dé las personas puedan estar ya vacunadas, es decir, antes que llegue el frío”, explicó Lima en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7



Este año la antigripal contiene las cepas H1N1, H3N2 y la estacional B del linaje Victoria. “Hay que resaltar que la aplicación se debe hacer cada año y que las vacunas antigripales también son un espacio oportuno para colocarse todas las otras vacunas de calendario obligatorio, ya que se puede coadministrar con todas. Así que si me falta un refuerzo de la vacuna Covid-19 lo puedo realizar con la antigripal sin ningún problema así como también la del neumococo”, señaló.



En simultáneo, se espera que en las próximas semanas las farmacias también vayan incorporando insumos para aquellos que no están contemplados en la población de riesgo o bien, quienes prefieran elegir el tipo de vacuna, trivalente o tetravalente, es decir, con cobertura de tres cepas de influenza o de cuatro cepas, respectivamente con valores en torno a los 4.500 pesos.



Coronavirus

Por otro lado, Lima se refirió a la inmunización contra el coronavirus. “Tenemos en disponibilidad las vacunas Covid-19 como siempre, pero la demanda se incrementa más cuando aparecen casos. Aunque también hay que tener en cuenta que tenemos ya un número muy alto de personas vacunadas”, indicó.



Al respecto también recordó que todas las personas que se vacunaron hace ya cuatro meses por última vez están en condiciones de aplicarse un nuevo refuerzo.



“Ahora lo novedoso es la vacuna bivalente que viene con la cepa ancestral y la Ómicron, que es la cepa mutada, así que propiciamos el refuerzo de esa vacuna. Pero también hay en disponibilidad la vacuna monovalente en los centros vacunatorios, pero hoy la demanda no es tan alta como en otros momentos y creo que eso se relaciona con la percepción de riesgo que uno tiene”, sostuvo.



Consultado en qué se diferencian las bivalentes de las que se aplicaron previamente, Javier Ramírez, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Misiones había dicho a este medio: “Hay experiencias en otros países de América como Brasil, Perú, Panamá con este tipo de elemento biológico. El plan estratégico de inmunización continúa con otra opción más, que es la incorporación de una vacuna bivalente o bivariante. Durante el período anterior, cuando identificamos a una persona con la presencia del virus, se clasificaban las variantes para ir armando la clasificación que se informa a nivel nacional; qué variante va siendo predominante. Es así que las empresas -los laboratorios- sacan, en este momento, una posibilidad de trabajar sobre dos variantes predominantes en el mundo, que son la Omicron BA.4 y la Omicron BA.5, que presentan mayor frecuencia y mayor posibilidad de afección en el número de personas”.



Y finalizó: “De esta forma los laboratorios lograron sintetizar, de alguna manera, un producto biológico de una base de ANR mensajero que pueda trabajar con esas variantes. Esto no quiere decir que invalide el resto de las vacunas que estamos administrando, simplemente tiene mayor actividad sobre estas variantes específicas”.

Claves de la vacunación

Reducción

La vacunación contra la gripe no evita que se contraiga el virus, pero está demostrado que puede reducir los riesgos de hospitalización tanto en niños como en adultos mayores.

Protección

La vacunación también protege a los que rodean al inmunizado, incluidas las personas que tienen una mayor vulnerabilidad a sufrir una enfermedad grave a causa de la gripe, como bebés.

Cambios

Se necesita una vacuna contra la gripe cada año ya que, por un lado, la respuesta inmunitaria disminuye con el tiempo, y por otro, los virus de la gripe cambian constantemente.

Efectos

La mayoría de las personas que reciben la vacuna contra la gripe no presenta problemas, aunque pueden aparecer algunos efectos secundarios: dolor, enrojecimiento y fiebre.

Población objetivo a inmunizar

Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, si no las recibió anteriormente).





Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo. Estos deberán presentar orden médica o documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo (excepto personas que tienen obesidad).





Personas de 65 años y mayores de esa edad.





Personal estratégico: en función de la disponibilidad de dosis y la dinámica habitual de la vacunación antigripal, podrán incorporarse a esta categoría los mismos grupos establecidos y alcanzados en años previos.

Siguen vacunando contra el sarampión

La campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis que comenzó en octubre del año pasado sigue hasta este 31 de marzo y las vacunas gratuitas están disponibles en los Caps y hospitales de la provincia. Esta decisión de seguir inmunizando se había tomado en conjunto con Nación dado los bajos números de inmunizados que se había logrado.



En Misiones quienes deben recibir esas dosis son 88.384 niños de 13 meses a 4 años de edad y en base a los últimos datos difundidos poco más de 70.000 habían sido alcanzados por las vacunas.



Justamente, a fines del año pasado la cartera sanitaria nacional decidió extender la campaña dado que “no se logró cumplir con la meta”, los números en el país fueron de 73,1% de población inmunizada. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había explicado que lo que se busca es “tener más de 95% de cobertura, o al menos más de 90%, para que si ingresa al país alguien adulto o menor con sarampión, no encuentre población susceptible para transmitirse”.



Por su lado, Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones de Salud Pública, señaló: “Todas las vacunas del calendario son importantes y en este momento también estamos trabajando mucho en la vacunación en contexto escolar, tanto a los 5 años que es el ingreso a la escuela, como completando calendario y con los preadolescentes a los 11 años con las fichas médicas para el colegio”.



Y agregó: “Las vacunas son una fuente muy importante de prevención de enfermedades y el calendario debe estar completo porque eso propicia que el sistema inmunológico esté preparado por si llega a haber una enfermedad”.