Búsqueda de los restos de Schaerer continuará mañana: "Jamás hemos perdido las esperanzas", dijo el papá

miércoles 15 de marzo de 2023 | 16:50hs.

Con maquinarias, tecnología y apoyo de autoridades judiciales paraguayas y argentinas, se iniciaron esta tarde una serie de excavaciones en una estancia de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, en busca de los restos del estudiante correntino Cristian Schaerer (21), secuestrado en 2003 en Corrientes.

El movimiento de suelo en el sitio donde se cree podrían hallar restos óseos pertenecientes al joven -al cual llegaron a instancias de una serie de datos precisos que aportó un testigo de identidad reservada- se realizó ante una comitiva de autoridades fiscales y policiales, acompañada por la jueza penal de San Pedro del Paraná, Miriam López, quien se encargó de realizar el mapeo del área a excavar. Estuvo presente también el papá de Christian, aunque finalmente la intensa lluvia obligó a suspender las tareas hasta mañana.

La representante legal de la familia Schaerer, Noelia Núñez, explicó a los medios del vecino país que se recibieron informaciones creíbles de un testigo con identidad reservada, de que el cuerpo se encontraría allí.

"Iniciamos por primera vez una investigación (en Paraguay), se estima que estamos en la ubicación precisa y si bien el clima nos limita, vamos a continuar mañana", declaró la abogada, en entrevista con Gen-Nación Media.

El papá de Cristian, Juan Schaerer, por su parte, explicó en diálogo con los medios que las excavaciones son "a partir de un dato que nos dio una persona en el mes de noviembre del año pasado, pero por la burocracia y la feria judicial se fue dilatando hasta ahora".

En relación al trabajo sobre el terreno detalló que "pese a la lluvia estuvimos buscando con un escáner que posee un georadar, y en paralelo hicimos excavaciones en algunas zonas en las que presuntamente podría estar. Estamos tratando de encontrarlo".

El progenitor ratificó que "jamás hemos perdido las esperanzas, es una materia pendiente para nosotros encontrarlo (a Christian), tener un lugar donde rendirle homenaje, por eso cada vez que podamos tener un dato que nos indique alguna posibilidad, vamos a intentar".

"Hemos pasado por cientos de situaciones aquí, también en otros lados, con decenas de excavaciones sin resultados positivos, pero confiamos que en algún momento vamos a encontrarlo", apuntó.

Sobre el testigo protegido, Schaerer apuntó que "estuvo cuando lo hicieron y contó lo que vio, por eso indicó el lugar. Dijo que fue testigo del momento cuando fue traído en un camioncito y que en aquel momento lo enterraron acá. Eso permitió iniciar un expediente nuevo que derivó en estas nuevas búsquedas".

Un crimen impune

Hace casi 20 años Christian Schaerer se encuentra en condición de desaparecido, lo que se considera el secuestro más largo de la historia criminal argentina.

El secuestro ocurrió el 21 de septiembre de 2003. Según se pudo reconstruir, a las 23.30, cuando llegó a su casa del barrio Las Tejas de la ciudad de Corrientes a bordo de su auto Mercedes Benz y justo antes de ingresar al garaje, fue interceptado por cuatro delincuentes que mediante golpes y amenazas lo subieron a un Fiat Duna blanco.

Desde Las Tejas, Schaerer fue conducido hasta un galpón de la localidad de Saladas, a unos 110 kilómetros de la capital correntina. Allí se estima que el joven estuvo entre los días 22 y 23 de septiembre, hasta que la banda decidió llevarlo a una chacra de Paso de los Libres, donde permaneció aproximadamente quince días.

El cautiverio del estudiante correntino traspasó la frontera, porque luego fue cruzado por el río Uruguay hacia la ciudad brasileña de Uruguayana, donde estuvo otros quince días privado de su libertad en dos inmuebles distintos.

El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestradores, la madre de Schaerer viajó primero a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Ese dinero se repartió en la ciudad brasileña de Curitiba, pero a Christian nunca lo liberaron.

La última prueba de vida había sido entregada en octubre de ese año. En una grabación enviada a su madre y hermano, el muchacho dio detalles de su infierno: "Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua, si no pagan en pocos días me voy a morir. Estoy golpeado, estoy ensangrentado. Tengo la pierna rota, la rodilla rota, tengo la cabeza lastimada, tengo todo el cuerpo mutilado, tengo diez kilos menos y me falta un diente. Me faltan varios dientes, si me ven no me van a reconocer".

