Hermano de la gendarme sostiene teoría del femicidio

Fabián Galeano es el hermano de Yésica Galeano, la gendarme formoseña de 31 años que fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza, dentro de su automóvil en el garaje de su vivienda el último domingo por la mañana.



El joven utilizó las redes sociales para expresar su dolor y para apuntar las culpas contra la pareja de su hermana, Horacio B., quien por estas horas continúa detenido y bajo investigación de la Justicia.



“Nunca pensé leer una noticia de un familiar fallecido y mucho menos de vos hermanita del alma, ese hdp lo va a pagar todas. No fue suicidio, fue femicidio. Será justicia hermanita mía, danos la fuerza necesaria para afrontar terrible dolor”, escribió el familiar en un emotivo posteo que realizó en su cuenta personal de Facebook y que acompañó con una publicación hecha por El Territorio.



Desde el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo de las investigaciones del caso, por estas horas no descarta ninguna hipótesis, y tanto el asesinato como el suicidio continúan siendo líneas que se siguen como desde un principio.



Este no fue el único posteo del joven, tras la muerte de su hermana.



El primero habia sido en un tono de despedida, recordándola y acompañando el posteo con una foto de ambos.



“Descansa en paz hermanita de mi vida, que nosotros acá haremos justicia por vos mi vida. Te amare infinitamente, vuela alto que yo cuido de tus tesoros que son también mis tesoros más preciados”, afirmaba el joven en su red social.



Trayectoria confirmada

Las últimas novedades del caso fueron conocidas en la jornada del lunes, cuando se hicieron públicos los datos de la autopsia realizada sobre el cuerpo de la joven gendarme.



El estudio forense zanjó una de las principales dudas que tenía la investigación por su muerte: el disparo, según los informes preliminares, se dio de derecha a izquierda.



Así lo confirmaron a El Territorio fuentes con acceso a la causa luego de los informes preliminares del Cuerpo Médico Forense.



Se detalló que se trató de un proceso “complejo”, que confirmó que la mujer falleció a causa del disparo de una 9 milímetros, armas que tienen integrantes de las fuerzas policiales.



Si bien las novedades podría ser un punto a favor de su pareja debido a que en principio coincide con el relato de un suicidio, se pudo saber que las autoridades del Juzgado de Instrucción ordenaron se le notifique formalmente su detención a Horacio B. (35). Desde el lunes, se levantó la incomunicación que tenía, pero por el momento seguirá tras las rejas.



El implicado aseguró que la mujer se suicidó luego de una discusión, pero varios detalles en la escena pusieron en duda esta versión.



Por esta razón las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos trabajan con varias hipótesis.