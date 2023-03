Eldorado: desesperada, una mujer puso a la venta un riñón

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Una publicación que se realizó en un grupo de Facebook de compra y venta de Eldorado puso de manifiesto la desesperación de una madre ante la difícil situación económica que atraviesa, al punto tal de ofrecer uno de sus órganos.



“Yo por mis hijos haría lo que fuera. La situación que atravieso es desesperante y no me alcanza para cubrir las necesidades de mis hijos”, dijo a El Territorio la eldoradense que prefirió que su identidad no se divulgara por temor a perder la única fuente de ingresos que tiene actualmente.



“Vendo uno de mis riñones urgente, espero que no me critiquen pero con lo de mi trabajo no me alcanza. Interesados al privado”, se lee en la publicación que dejó junto a su número de celular.



La entrevistada contó que es madre soltera de cinco hijos que tienen entre 3 y 10 años de edad.



“Yo tenía una pareja estable pero nos separamos. Soy nacida y criada en Eldorado, pero hace poco que volví de Buenos Aires porque mis hijos no se encontraban cómodos allí y por la inseguridad que hay. Todos mis hijos, de 10, 9, 7, 5 y 3 años, nacieron en Eldorado. Cuando volvimos nos separamos al poco tiempo con mi pareja y quedé criándolos como madre soltera”, agregó.



Pese a trabajar en un lavadero de autos, sostuvo que sus ingresos no le alcanzan para satisfacer las necesidades de sus hijos y de ella misma. “Lo que gano trabajando en el lavadero, que además no es un ingreso fijo porque dependo más las asignaciones familiares, no me alcanza”, explicó apesadumbrada por lo que le toca vivir.



“Los chicos no entienden que a veces no hay plata para la leche o para la harina. Ellos se merecen algo más y por eso ofrezco la venta de un riñón para afrontar la situación”, contó a este medio. El precio que le puso a su riñón es de 200 mil pesos. “Soy consciente de las dificultades de vender un riñón y que la plata alcanza para solucionar el problema un poco de tiempo. Pero a mí me serviría para acomodarme un poco, darme algo de tiempo para ver si soluciono mejor las cosas. Como dije, por mis hijos hago lo que sea y bueno eso es lo que puedo hacer ahora”, comentó.



Prohibido

En Argentina la donación de órganos es voluntaria y gratuita, y la legislación prohíbe expresamente su comercialización. Así lo señala la Ley 27.447 de trasplante de órganos, tejidos y células y lo ratificó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).



“La legislación argentina, como en todos los países del mundo en que se desarrollan trasplantes, regula minuciosamente toda la actividad de donación y trasplante, de tal manera de ofrecer una garantía de transparencia y trazabilidad de todos los procesos, generando la confianza de la sociedad”, señaló el Incucai recientemente en un comunicado.



Y agregó: “Las políticas sanitarias, a través del sistema de donación y trasplante, garantizan la equidad en el acceso al trasplante para toda persona que lo necesite, independientemente de su condición social o económica”.



La ley establece que queda prohibido cualquier transplante “cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo o gratuidad”.