Contuvieron el gran incendio de Ituzaingó y monitorean la zona

miércoles 15 de marzo de 2023 | 3:00hs.

Luego de tres días de intenso combate contra el fuego en la zona rural de Ituzaingó, finalmente se logró contener el incendio ayer por la tarde e iniciaron las acciones de guardia de cenizas. Al alivio se sumó una lluvia tenue sobre todo el sector y se espera que la inestabilidad climática continúe hoy.



La guardia de cenizas consiste básicamente en monitorear que no se regenere el fuego, para ello los bomberos se encargan de cortar, barrer, rastrillar, tapar, humedecer, enfriar y toda otra tarea necesaria para que el fuego no vuelva a expandirse.



Sobre el mediodía de ayer, las estimaciones de los bomberos daban cuenta que alrededor de 7.000 hectáreas fueron las afectadas, según informaron desde el Comando Operativo de Emergencias (COE), aclarando que los cálculos finales al respecto podrán establecerse luego de recabar información con todos los propietarios de campos en la zona. Lo más dañado fueron principalmente pastizales y plantaciones de pino y eucaliptus.



En el caso de Ituzaingó el fuego se focalizaba en la zona del Portal Cambyretá.



Pero el fuego no sólo consumió pastizales y plantaciones, también llegó a los animales silvestres. Según contó el ambientalista Luis Martínez, un equipo de bomberos y brigadistas rescataron a un ejemplar de yacaré que estaba en la zona afectada de Villa Olivari; el ejemplar estaba siendo perjudicado por las llamas cuando fue encontrado y rescatado por parte de los bomberos que le dieron una rápida atención y lograron salvarlo de una muerte segura.

Un yacaré fue rescatado de las llamas y puesto a resguardo.

El viento y lo complejo del terreno fue lo que más complicó toda la tarea, dado que además de forestaciones hay bañados. “Cuando allí ingresa no se puede hacer nada porque no se puede ingresar con vehículo, es como si fuese un tanque de combustible porque una vez que se enciende es imposible apagarlo”, contó al respecto Gerardo Torres, comisario jefe de la Unidad Regional de Ituzaingó.



Al tiempo que aclaró que todas las labores posteriores de contención demandarán varios días más. “En estos momentos se encuentran trabajando bomberos de Defensa Civil de distintas localidades, las unidades forestales, unidades especializadas para abordar este tipo de situaciones. Nos hemos dividido las tareas para atacar los distintos frentes desde el domingo pasado. Si el viento cambia, tenemos posibilidades que al final de la tarde de hoy -por ayer- con un poco de lluvia estaríamos controlando la situación pero no sofocándola, porque eso llevará varios días”, cerró.