Posadas, Iguazú y Oberá, las comunas con más sublemas

miércoles 15 de marzo de 2023 | 3:30hs.

La carrera hacia los comicios del 7 de mayo sigue su marcha y los partidos van tachando fechas en el cronograma electoral. El último lunes venció el plazo para la presentación de los sublemas que competirán en cada municipio. De esta forma, un total de 1.182 sublemas competirán por cargos locales, distribuidos en 5 lemas: Frente Renovador de la Concordia, Frente Juntos por el Cambio, Frente La Fuerza de Todos, Frente Amplio y Partido de Integración y Militancia.



De los cinco lemas, solamente dos de ellos –la Renovación y Juntos por el Cambio– tienen presencia en los 78 municipios de Misiones.



En ese marco, hay localidades que ostentan un gran número de sublemas, sumando algunas incluso más de 50. De ser aprobadas todas ellas, ese sería el número de boletas que se encontraría el ciudadano en el cuarto oscuro a la hora de votar.



No obstante, de acuerdo a lo que remarcó el Tribunal Electoral al presentar el listado, “las presentaciones detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que se encuentran bajo análisis del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones. Su enumeración no implica reconocimiento, ni juicio de mérito respecto del contenido de las mismas o de la calidad de los presentantes o sus representados”.



Es menester recordar que los 948.500 electores misioneros deberán elegir en mayo cargos ejecutivos y legislativos provinciales, además de locales (ver Qué se vota en mayo).



Localidades

La ciudad capital es la que mayor número de sublemas presenta, contabilizando un total de 52. De ellos, 12 corresponden a la Renovación, 16 a Juntos por el Cambio, 16 a La Fuerza de Todos, dos pertenecen el Frente Amplio y seis al Partido de Integración y Militancia. Este último solamente tiene presencia en Posadas, pero no así en las demás comunas.



En número de sublemas le sigue Puerto Iguazú, con un total de 50. Dos de ellos del Frente Amplio, 13 de la Fuerza de Todos, 14 de la Renovación y 21 de Juntos por el Cambio.



En tercer lugar está Oberá, con 43 sublemas, de los cuales 18 son de la Renovación, 13 de Juntos por el Cambio, 11 del Frente La Fuerza de Todos y uno del Frente Amplio.



Mientras que en cuarto puesto en cantidad de sublemas se ubica Eldorado, con 34: 16 de La Fuerza de Todos, 11 de la Renovación y 7 de Juntos por el Cambio.



Le siguen Garupá y San Vicente (ambos con 33) y Candelaria con 29.



En el otro margen se encuentran Colonia Polana, al ser la comuna con menos número de sublemas presentados: cinco en total. Le siguen en orden ascendente Almafuerte, Colonia Alberdi, Tres Capones, General Alvear y Urquiza, todas ellas con seis sublemas presentados.



Otra particularidad es que por primera vez, serán 78 los municipios que participen de las elecciones, teniendo en cuenta que en 2019 -última elección general- eran 76. Las últimas dos se aprobaron e incorporaron en los últimos cuatro años: Salto Encantado en 2020 y Fracrán en 2022. Por ello, estas dos comunas elegirán intendente por primera vez, teniendo en cuenta que por el momento se rigen con interventores. En este sentido, Salto Encantado tiene un total de 12 sublemas presentados: seis renovadores, cuatro de Juntos por el Cambio y dos del Frente La Fuerza de Todos. Mientras que en el caso de Fracrán, se presentaron 14 sublemas, de los cuales ocho son renovadores, cuatro de La Fuerza de Todos y dos de Juntos por el Cambio.



Por partidos

Al hacer la cuenta por partidos, el Frente Renovador de la Concordia es el que mayor cantidad de sublemas tiene a los largo y ancho de toda la provincia. Sumaron así 502 presentados ante el Tribunal Electoral.



En segundo término, el frente Juntos por el Cambio (que nuclea a la Unión Cívica Radical, el PRO y Activar) tiene un total de 397 sublemas.



El frente La Fuerza de Todos (que incluye al Partido Agrario y Social, el Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido de la Victoria y el Partido de los Trabajadores y del Pueblo) tiene 233 sublemas en Misiones.



En tanto, el Frente Amplio (integrado por los espacios sociales y políticos Tierra, Techo y Trabajo, Partido Solidario, Partido Comunista, Movimiento Evita, Federación Juvenil Comunista, Espacio Chacabuco, Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Unión Misionera de Cooperativas de Trabajo, Producción y Servicios, La Azurduy y Corriente Nuestra Patria) tiene 44 sublemas en Misiones.



Por último, el partido de Integración y Militancia solamente presentó sublemas en Posadas, totalizando seis.

Qué se vota en mayo

Los misioneros deberán este año elegir gobernador y vicegobernador, además de las 20 bancas en la Cámara de Representantes. En el ámbito local, serán un total de 78 intendentes los que se renovarán, pertenecientes a todas las comunas; y sólo seis viceintendentes, de Wanda, Eldorado, El Soberbio, Montecarlo, San Javier y San Pedro.



Por su parte, se elegirá un total de 21 convencionales titulares, en tres municipios; es decir, siete por cada comuna, en Campo Viera, Garupá y Comandante Andresito, que redactarán su Carta Magna.



También así, los 78 municipios elegirán concejales, en diferente número, dependiendo la cantidad de población. En total serán 419 los ediles que se votarán en toda la provincia. Las comunas que se rigen por la Ley de Municipalidades renovarán la totalidad de la bancada, que en la mayoría de los casos es de cinco ediles. Algo similar ocurre en Oberá, que pese a tener Carta Orgánica, renueva todo el recinto de 9 lugares. En cambio, en otros lugares, como Posadas, se renueva la mitad.



Por último, hay tres comunas que elegirán defensor del pueblo: San Vicente, San Javier y Posadas.

En cifras

502Sublemas tiene el Frente Renovador, siendo el de mayor cantidad en Misiones. Le sigue Juntos por el Cambio con 397 y la Fuerza de Todos, con 233.