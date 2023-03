De filmar para Disney a las tablas del país, la pasión de Elio Santander por actuar

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:00hs.

El actor eldoradense Elio Santander, radicado en Buenos Aires hace dos décadas, se encuentra en la provincia de visita a sus afectos y también proyecta una gira teatral con El retrato del pibe, un sainete de José González Castillo que interpreta junto a Graciela Colaneri y con la dirección de Gabriela Gantus.



A su vez, espera el estreno en pantallas de varias ficciones rodadas el año pasado, como una serie para Disney, mientras que en pocas semanas más vuelve a la Capital Federal para comenzar nuevos trabajos.



Funciones en Misiones

El artista, que tiene consolidada presencia en sets de cine, televisión y en las tablas, presentará junto a su elenco funciones teatrales en Eldorado y Posadas, en mayo y abril respectivamente, y prevé sumar nuevas fechas en otras ciudades de la tierra colorada y del país.



“La obra El retrato del pibe fue escrita alrededor de 1910, es un sainete rimado en verso, lo venimos haciendo desde mediados del año pasado, ahora estamos reponiendo el espectáculo en Buenos Aires, no en un teatro convencional sino en casas y bares turísticos, ya que la obra en sí no es tan convencional de ver en estos días y tiene una puesta que se adapta a los espacios”, explicó acerca de esta historia que narra los avatares de una pareja que sufre la pérdida de un hijo y aparece el dolor del duelo como una barrera.



“Tiene un lenguaje muy en desuso que es el lunfardo, muchas palabras que quizás hoy no se escuchan más pero que son parte de nuestra cultura, y cuando uno ve la obra es algo que puede ser cotidiano, una charla de pareja, pero en el lenguaje y en lo expresivo es muy rico”.



La obra que tiene una duración de alrededor de 25 minutos, luego de salir a escena en Buenos Aires y La Plata el año pasado, ahora planifica levantar el telón por el país.“Tenemos una función en San Pedro, provincia de Buenos Aires, pensamos poder ir a Mendoza, y también presentarla en Misiones, en Eldorado será en mayo en el Teatro del Pueblo y en Posadas en abril en una casa con patio grande y a la gorra”, dijo.



Parte de Disney

Además de esta apuesta autogestiva por el teatro, Santander, participó de renombrados títulos de ficción en el último tiempo como Un gallo para Esculapio de Bruno Stagnaro, El Marginal y Apache, la vida de Carlos Tévez de Adrián Caetano, Monzón y, El hincha, entre otros.

Elio (en el medio) y sus compañeros de elenco en el rodaje de ‘Espartanos’.

Este año se estrenará Espartanos, una serie de ocho capítulos dirigida por Sebastian Pivotto, que se verá por la plataforma Star Plus de Disney y que está basada en la gesta de la Fundación Espartanos, que busca la inclusión social y bajar la tasa de reincidencia delictiva a través de la práctica del rugby.



“Fueron tres meses de grabación en la Ciudad de Buenos Aires y también en la Unidad Penal 48 de San Martín, donde nacen los Espartanos, esta idea de Coco Oderigo que logra bajar los índices de reincidencia en el delito de las personas privadas de su libertad”, adelantó Santander en una entrevista con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7.



“La serie está basada en esa historia real que tuvo resultados reales, y yo tengo el papel de un marginal, una persona que está presa y que tiene un pasado fuerte pero que cambia de vida a través de esta propuesta”, enteró.



Por otra parte, también saldrá al aire pronto por la TV Pública una serie de ficción sobre la figura de Rodolfo Walsh y su obra Operación Masacre llamada 1956 y dirigida por Paula De Luque y que tiene a Santander en el elenco principal.

Santander en una escena de la serie ‘1956’, sobre Rodolfo Walsh.

“Ahí tengo un papel de un sobreviviente de la masacre, el planteo es como que Rodolfo recuerda los hechos que narra en su texto”.



Preparación y esfuerzo

Con un buen camino recorrido ante las cámaras y ante el público en las salas de teatro, Santander, que tiene familia en su Eldorado natal y también en Posadas y Puerto Bemberg precisó que de muy joven decidió instalarse en Buenos Aires, “para estudiar” y hoy ya está más que adaptado a la vida en la capital aunque siempre que puede vuelve a Misiones.



Por esos primeros años lejos del hogar, su primera elección fue hacer el ingreso a la carrera de abogacía pero al mismo tiempo estudiaba actuación, “había comenzado teatro porque no me sentía muy bien en ese momento, pero puedo decir que el teatro cura”, manifestó.



Al ser consultado sobre su trayectoria actoral, indicó que estudió actuación muchos años, “la formación es fundamental para el actor, estudié con el maestro Raúl Serrano que es un gran referente, pero también creo que se aprende de la experiencia, de estar en el set o en el escenario y también de hacer castings, los castings son un trabajo y dejan gran aprendizaje más allá de que después logres el papel o no”.