Stornelli volvió a faltar al Congreso y piden sancionarlo

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El fiscal Carlos Stornelli se ausentó nuevamente como testigo en el proceso de juicio político a la Corte Suprema que se lleva a cabo en la comisión de Diputados y el oficialismo pedirá a la Procuración que se le inicien “acciones disciplinarias” en su contra.



Stornelli faltó ayer a la reunión del cuerpo de trabajo de la Cámara baja, luego de que fuera citado por segunda vez para que declare en torno a su decisión de archivar –durante la feria judicial de enero– una denuncia contra el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, por sus conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia.



“Se le va informar al doctor (Eduardo) Casal de la no comparecencia de Stornelli y se le solicitará le inicien acciones disciplinarias correspondientes”, aseguró ayer la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.



La decisión de enviarle un nuevo oficio al procurador generó un primer debate en el ámbito de la comisión, ya que Stornelli pidió declarar por escrito, amparándose en un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que exceptúa a los fiscales de presentarse como testigo ante un tribunal.



“Esta presidencia no puede incumplir los deberes que le asignó el reglamento de la Cámara”, agregó la diputada del Frente de Todos. “No somos un tribunal. Me encantaría mandarle las preguntas por escrito, pero estaría violando el reglamento”, se excusó Gaillard ante las críticas de la oposición. La normativa de la comisión solo otorga ese beneficio a los presidentes y gobernadores, entre otros altos cargos, pero no a los fiscales.



La diputada nacional del FdT pedirá que el fiscal sea desaforado circunstancialmente en el marco de este juicio político para ser llevado a testificar mediante la fuerza pública. En ese sentido, Gaillard manifestó que “la presidencia le va a comunicar al procurador Casal de la incomparecencia del fiscal y se le solicitará que se inicien las acciones disciplinarias correspondientes”.