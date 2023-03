Darán de baja a 85 mil titulares del Potenciar Trabajo

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ratificó que hoy vence el plazo para la validación de identidad de los titulares del programa Potenciar Trabajo y confirmó que serán 85 mil las bajas definitivas por no haber realizado el trámite luego de cuatro meses durante los cuales estuvo disponible.



“A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo, y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo que se paga por determinadas tareas en un plan de actividades que tiene que presentar la Unidad de Gestión”, afirmó Tolosa Paz.



La titular de la cartera social confirmó que, entre los beneficiarios que se darán de baja, “hay 12.700 que pertenecen a la Unidad Piquetera”, la organización que se encuentra realizando un acampe sobre la Avenida 9 de Julio desde el lunes. Según explicó Tolosa Paz, “no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal” de la Unidad Piquetera, y volvió a advertir que, “con acampe en la calle y la gente de rehén, no los vamos a recibir”.



“Pasaron 4 meses y le decimos a (Eduardo) Belliboni (principal referente de ese espacio) que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación, y que está claro no era tal”, expresó.