La inflación de febrero fue 6,6% y acumuló 102,5% en el último año

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:05hs.

La inflación de febrero de 2023, la segunda medición del año, fue del 6,6 %, según el índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la interanual llegó al 102,5 por ciento.



Se cortó así con 32 años de niveles inflacionarios menores a los tres dígitos. La última vez que se había llegado a esos niveles fue en 1991.



La categoría que más aumentó fue la de alimentos y bebidas, la cual acumuló un notable incremento de 9,8 % en el último mes.



A este lo sigue el rubro de comunicación, el cual aumentó un 7,8%. Siguiendo la línea de lo registrado en los últimos meses, restaurantes y hoteles completaron el podio con una suba de 7,5% registrado en medio de la temporada de verano y mucho movimiento turístico.



Bienes y servicios, por su parte, aumentaron un 6,5% mientras que la categoría de recreación y cultura subió un 6,1%. Lo sigue salud con 5,3% y las bebidas alcohólicas con 5,2%. El rubro que menos suba registró en el mes de febrero fue el de educación, que en medio de la vuelta a clases, subió un 3,2%. Prendas y calzado de vestir subió un 3,9%.



En la previa, tras el 6% de inflación de enero, se conocía el dato de que si la inflación de febrero superaba el 5,3%, el índice interanual, es decir el de los últimos doce meses, alcanzaría el 100%, un número al que Economía, con Sergio Massa a la cabeza, quería escaparle.



En 2022, la inflación había sido del 94,8%, la más alta desde 1991, y aunque las expectativas del ministro eran las de mantener un IPC por debajo del 4% para los primeros meses del año, en enero esa ilusión se esfumó. “El número no nos gusta”, dijeron el mes pasado desde la cartera económica.



En tanto, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, admitió luego a través de Twitter un cambio de expectativas: ahora esperan que la inflación “se acerque a 3%” para fin de año y no para abril, como había dicho Massa.



“Seguimos trabajando desde la macro y desde la micro, para que la inflación baje significativamente, y esperamos que, hacia fines de año, el IPC se acerque al 3%, con inflación en el año rondando 60%”. Las consultoras relevadas por el Banco Central, en cambio, proyectan una inflación del 97,6% para 2023.



En la previa a esta nueva medición publicada ayer por el Indec, las consultoras privadas habían adelantado que la inflación de febrero iba a estar también rondando el 6%, tal como sucedió en enero. Ese pronóstico se basaba, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en una suba de la carne, que aumentó 29% el mes pasado.



Esas mediciones no oficiales oscilaban para febrero entre el 5,7% y el 6,4% para llegar, de ese modo, a la inflación interanual superior al 100% por primera vez desde 1991.



Hasta el momento, el IPC más alto de toda la gestión de Alberto Fernández fue el indicador del pasado mes de julio cuando llegó a 7,4%, siendo la marca más alta desde abril de 2002, cuando alcanzó el 10,4%.



La visión de los analistas

“El 6,6% es una aceleración importante. No sólo el agregado, sino el dato más preocupante, que es la inflación núcleo, que había subido 5,4% en enero y ahora acelera significativamente a 7,7%. Está, claro, muy impactada por la carne, pero es un número muy alto y muestra lo difícil que es bajar la inflación sin un programa de estabilización que sea creíble para el mercado y que tenga un amplio consenso de la política”, dijo Martín Vauthier, economista de Anker Latinoamérica.



“Se requiere un programa de estabilización con un fuerte componente fiscal, un tipo de cambio consistente con la acumulación de reservas y una política monetaria también consistente que sirva para revertir expectativas y reconstruir la demanda de dinero”, agregó el especialista.



“La inflación anual es la más alta desde fines de 1991. Significa que en un año nuestro poder adquisitivo se redujo a la mitad”, estimó la economista de la consultora LCG Florencia Iragui.

Mañana definen si suben tasas

Si bien el equipo del FMI le pidió al gobierno mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales, fuentes cercanas a Sergio Massa señalaron que el ministro no tiene en mente coordinar con el Banco Central de la República Argentina una suba de los tipos de interés. Por el contrario, Massa mantiene su anhelo de bajar la inflación e ir reduciendo el costo de financiamiento local, algo que resulta clave para el sostenimiento de la actividad productiva. En ese mismo sentido se expresaron fuentes consultadas por Perfil.com en el Banco Central, quienes señalaron que mañana habrá una reunión del Directorio y se decidirá el tema sobre las tasas, “pero por ahora lo más probable es que no la subamos todavía”, advirtió el alto cargo. De acuerdo con Ecolatina, el BCRA todavía cuenta con cierto margen para sostener los tipos de interés en los niveles actuales.