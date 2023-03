Flamantes Guerreras

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:06hs.

El club Educación tomó la posta y ofreció sus instalaciones a las ex jugadoras del Huracán, quienes no lo dudaron. Foto: Marcelo Rodríguez

El club Educación tomó la posta y ofreció sus instalaciones a las ex jugadoras del Huracán, quienes no lo dudaron. Foto: Marcelo Rodríguez

A veces hay que soltar para seguir creciendo, una premisa que fue adoptada por el equipo de fútbol femenino más reconocido de la tierra colorada en medio de un entorno que resultaba cada vez más hostil para la práctica del deporte que mueve multitudes.



Las Globitas, como eran conocidas hasta el día de la fecha, decidieron abandonar las instalaciones del club Huracán de Posadas para permitirse avanzar como proyecto de escuela. Fueron más de 20 años entrenando en Rocamora con limitaciones que nunca fueron saneadas por las dirigencias de turno.



De la cantera de Huracán surgieron grandes exponentes del fútbol nacional como la delantera Yamila Rodríguez, hoy en Palmeiras de Brasil, y la defensora Milagros Otazú, de River, además de Cecilia López, en San Lorenzo. Sin dudas el sentido de pertenencia de las Globitas es una marca reconocida por todo el país, pero hoy las circunstancias obligaron a un cambio de rumbo.



El pasado viernes 3 de marzo fue Héctor “Chino” Torres, mentor de este presente inigualable, el que comunicó la drástica decisión: dejar el club de sus amores para que las chicas puedan desenvolverse en el lugar que construyeron, el lugar que merecen.



“Siempre esperábamos un espacio seguro en la cancha principal de Huracán después de tantos logros nacionales que cosechamos a lo largo de estos 20 años”, inició el diálogo con El Territorio. “Pero nunca hubo reconocimientos. La lógica es que no les interesa el fútbol femenino”, agregó.



“Tomé la decisión el año pasado cuando llegaron otras chicas a ocupar la cancha grande y nosotros nos quedamos mirando. Jamás nos informaron y vinieron a ocupar nuestro lugar; fue una falta de respeto”.



“Hablé con el presidente Cristian Ríos pero nunca encajamos con sus ideas. Por ejemplo, nos dieron las llaves del baño y a la semana nos las sacaron... lo mismo pasó con el vestuario que nos cedieron, pintamos de un color y al otro día estaba pintado de otro. La falta de organización es evidente”, disparó.



“Se puede decir que el fútbol femenino nunca le generó dinero al Huracán. Todo lo que tenemos es gracias al trabajo que hacemos con las chicas, hasta logramos que pongan las luces en la cancha que después no nos dejaban ocupar”.



“No entré en el negocio de esta dirigencia. Amo lo que hago y me manejo con mi sueldo municipal, no pedimos dinero…no comulgo con esas cosas”, sentenció.



Un nuevo amanecer



Cuando parecía que el destino no estaba claro, el Chino comenzó a cosechar los frutos del trabajo que inició allá por 1996. “Los llamados no paraban. Se abrieron muchas puertas que estaban cerradas por el simple hecho de que nunca me animé a dar el paso porque claro, era difícil abandonar el club de mis amores, del que soy socio y en el que me crié”.



“Lo analicé y tomé la decisión, no me arrepiento porque si ayer tenía dos sponsors hoy tengo diez. Por suerte recibimos ofertas de cinco clubes de Posadas y hasta una del interior”, remarcó.



Finalmente el plantel completo de la escuela municipal y de las Globitas votaron por el club Educación de Posadas, decisión que parece más que acertada.



La institución las recibió con los brazos abiertos brindándoles todas sus instalaciones, hasta dos canchas de pasto. Todo un acontecimiento que levantó expectativas de crecimiento como nunca antes.



“Es difícil el cambio. Tuvimos una charla de varias horas porque muchas tienen su corazón en el Huracán; pero hay que decir que nosotros seguimos en las mismas competiciones y vamos a apuntar a los Juegos Evita”, señaló Torres.



Cambio de imagen

Tanta fue la algarabía que las mismas chicas decidieron cambiar el nombre de Globitas por el de ‘Guerreras’. Nueva historia, nueva identidad.



Hoy en esta aventura están embarcadas 32 futbolistas de entre seis y 35 años. Si bien es una fusión del club Educación y la escuela municipal que maneja Torres, las Guerreras tienen horarios definidos: los lunes y viernes practican en el club de 9 a 11 y de 16 a 19 horas; mientras que el viernes lo hacen en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 15 a 17.



El cuerpo técnico además lo conforman Bárbara Vera (preparadora física) y Gabriel Domínguez (trabajo con pelota). Además el club ya conformó su comisión de fútbol para alcanzar la Liga Posadeña y posteriores competencias.



Sin dudas es el cimbronazo más importante que recibió el fútbol femenino de la provincia en estos últimos cinco años, uno de esos que le permitirá seguir expandiéndose a lo largo y ancho de la tierra colorada.

“Hace seis años agarramos un club desvastado”

La actual dirigencia del Globo de Rocamora no ocultó su sorpresa aunque siempre tuvo en claro que para llevar adelante una reestructuración necesitaban tener ganancias y el control de todas las divisiones. Lo del femenino sin réditos tenía los días contados.



“Desde el año pasado veníamos hablando con Torres y le comentamos que iban a haber cambios en el fútbol femenino con respecto a los fichajes y el papeleo que nos reclaman varios entes.



Queríamos normalizar como se debe hacer”, apuntó el vicepresidente Enrique Lima.



“Hace 30 años se trabaja de la misma forma en el club. Hoy queremos levantarlo sabiendo que somos una entidad humilde con poco apoyo, nos cuesta cuatro veces más que otros”.



“Nunca le reclamamos nada de los ingresos que generaron porque nos representaban como club. Pero él (por Torres) no se adaptó a las nuevas condiciones, a alguien que le marque la cancha…nosotros queremos reordenar todo por decisión de la comisión directiva”, afirmó.



“Hace seis años agarramos un club devastado, con deudas. De a poco lo fuimos levantando. Hoy no tenemos las condiciones que necesita pero Chino siempre tendrá las puertas abiertas”, cerró Lima.



Huracán se movió rápido y decidió fomentar el nuevo equipo del femenino con Cristian Ramos al frente de la conducción técnica. Los horarios para las interesadas son los lunes, miércoles y viernes a las 17.30.