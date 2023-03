Eugenia Kolodziej contó cómo comenzó su historia de amor con Fito Páez

miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La relación viene de larga data. Sin embargo, entrevistada por LAM con motivo del cumpleaños número 60 de Fito Páez, Eugenia Kolodziej dio detalles de cómo fue el inicio de su noviazgo con el creador de Mariposa Tecknicolor.



“Nos conocimos por Facebook hace 9 años. Y pintó el amor, un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, dijo la joven en diálogo con Alejandro Castelo.



Al momento de describir las virtudes de Fito en la vida cotidiana, Eugenia aseguró que era “re entretenido” a la hora de conversar. “De charlar, de compartir, de todo”, dijo la joven. Y reconoció que, aunque lo conocía, no era una ferviente admiradora suya. “Había escuchado su música y eso. Y lo había visto una vez en un recital, pero no era así una fan fan”, explicó.



Luego dejó en claro que, aunque le gustaba mucho su música, no era seguidora de Fito. ¿Cómo fue el primer intercambio en redes? “En realidad, le comenté una foto y él se ve que vio el comentario. Le puse: ‘Matas’. No fue nada de otro mundo tampoco. Entonces él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”.