Crisis en Independiente: "No me voy a ir" aclaró Stillitano ante las críticas

martes 14 de marzo de 2023 | 14:50hs.

El entrenador de Independiente, Leandro Stillitano, tomó la palabra tras la declaraciones del presidente del club, Fabián Doman, quien destacó que "sería una pena que se vaya del club", y le respondió que no tiene pensado dar un paso al costado pese a las dudas sobre su ciclo.

"Lo que pase o no pase el sábado (ante Colón), depende de él. Lo conozco y sería una pena que no siguiera", fueron las declaraciones del dirigente de la entidad de Avellaneda el lunes en un programa radial.

A raíz de esto, en diálogo con D Sports Radio, el técnico sostuvo: "No escuché las declaraciones del presidente. Todos queremos ganar: presidente, jugadores y entrenador". Aunque marcó la cancha: "No me voy a ir, estoy muy bien, está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores".

A su vez, Stillitano hizo una autocrítica por los malos resultados que ostenta su equipo, en el que apenas pudo ganar un encuentro en siete presentaciones: "No hemos podido convencer en puntos lo que hicimos y venimos trabajando".

"El único camino es seguir. Algunas lesiones nos perjudicaron y no permitieron a mi repetir el once", agregó el técnico que es observado de reojo por los hinchas y un sector de la dirigencia, que ya piensan en posibles candidatos a ocupar el cargo, revela Noticias Argentinas.

Posteriormente, Stillitano puntualizó en el humor de la gente del "Rojo": "Vivo en Avellaneda y veo que los hinchas entienden el momento del club y siguen apoyando".

"Cuando me llamaron, el club fue claro con la situación en la que se encontraba. Entiendo las reglas del fútbol y que hay que ganar", finalizó.