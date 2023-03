Daniel Angelici criticó a Riquelme: “Se cree su propia mentira, fuera de la cancha deja mucho que desear”

martes 14 de marzo de 2023 | 12:15hs.

A pesar de haber terminado su mandato como presidente hace más de tres años, el de Daniel Angelici sigue siendo un nombre fuerte en el Mundo Boca. Públicamente enfrentado con el actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, el ex mandatario Xeneize confirmó que no competirá en las próximas elecciones, aunque sí le dará su apoyo al candidato que se presente por la oposición.

El Tano no ahorró críticas hacia Riquelme y, además, abordó distintas cuestiones vinculadas al club de la ribera: desde la actualidad futbolística del equipo y el ciclo de Hugo Ibarra como entrenador, hasta su deseo de que Mauricio Macri vuelva a incolucrarse en la política institucional y los interrogantes sobre el futuro de la Bombonera.

¿Estás viendo a Boca?

Lo estoy viendo, muy pocas veces juega bien pero viene de largos años. Hasta en la época en la que estaba yo en los últimos tiempos no jugaba bien. No ha mejorado mucho, se han ido jugadores y se ha perdido jerarquía. Contra Defensa jugó bien, pero contra Banfield no. Uno ya pasó por esa etapa y desde afuera es un hincha más: siempre alentando, siempre queriendo ver a Boca ganar. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club, como hoy. Pero siempre dije: le tocó ganar a Ameal -o a Riquelme- la elección y les toca gobernar a ellos. Los socios tienen la posibilidad de evaluar si la gestión es buena o no.

¿Te gusta Ibarra?

Al Negro Ibarra lo quiero mucho. Me acompañó en mi primera campaña, pero lo más importante es tener un técnico que tenga 100% de autonomía, algo que es muy difícil con el Consejo de fútbol y con Riquelme.

Es un año electoral, ¿vas a participar de la política del club?

La etapa mía en Boca terminó por el momento. Sí voy a acompañar al candidato de la oposición. Con mi voto o lo que me pidan. Ojalá la oposición unifique a algún candidato para darle al socio otra alternativa.

Se habló de la participación de Macri, ¿te gustaría que fuera candidato?

A mí me encantaría, pero Macri no va a ser candidato. Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club.

¿Qué te genera escuchar cuando Riquelme dice que van a ganar las elecciones 95%-5%?

Román se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años. Él dice, se autoconvence y eso no es una realidad. No ganó la última elección. Casi el 50% de los socios no lo votó en la elección pasada, a pesar de ganar. ¿Ahora cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde. Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio a Boca pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear.

¿Qué crees que debería hacer Boca con el estadio?

No se le puede mentir al hincha de Boca cada vez que hay elección con el tema del estadio. Nadie va a agrandar en ese lugar la Bombonera. Desde la época de Alberto J. Armando que se está tratando. No es que todos los presidentes que pasaron por Boca son tontos. El club realmente necesita un estadio para 80 mil personas. Encima, saltean la lista de socios adherentes: hicieron 18 mil socios más, (así que) va a seguir habiendo problemas.

Las declaraciones fueron en la inauguración que hizo -junto a Martín Lousteau- de la Casa de Estudios del Instituto Democracia, formación y capacitación para el buen gobierno, que se hizo este lunes en Piedras al 1300, CABA.