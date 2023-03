Billeteras virtuales suman adeptos en los emprendimientos

martes 14 de marzo de 2023 | 11:45hs.

La pandemia por coronavirus trajo consigo diversas cambios, algunos negativos y otros para mejorar o facilitar una cierta actividad. Uno de los puntos que sin lugar a dudas tuvo una importante utilización desde entonces fue la utilización de billeteras virtuales. En este marco, muchos comerciantes debieron implementar el pago electrónico.

Uno de los casos que empezó con la incorporación de billetera virtual fue Vanesa Schimelfening, una profesora de inglés que hace 14 años tiene su Instituto en Jardín América. Según contó, hasta 2019 recibía el efectivo como única forma de pago de las cuotas de los alumnos que asistían a clases y ni bien empezó la pandemia, las aulas virtuales tomaron rigor al igual que las metodologías de pago. “No sabía cómo manejar las billeteras virtuales y las familias no me pedían ese servicio”, dijo en diálogo con El Territorio. A su vez, sostuvo que luego de las restricciones y el inicio de las clases online tuvo que adaptarse de forma obligada. “Al principio fue complicado porque a la vez otros servicios y/o compras que se debía pagar no aceptaban ese nuevo método. Luego, se volvió más popular y más útil para todos, entonces sí nos acomodamos y acostumbramos a este método tan versátil y cómodo”, comentó.

Actualmente, al menos la mitad de los padres de los alumnos recurre a la manera electrónica para pagar. “Ambos métodos son útiles, ya que hay servicios por pagar se necesitan de los dos sistemas”, acotó.

Turismo

En El Soberbio, los propietarios de alojamientos, cabañas y hoteles - debido a la pandemia - implementaron la billetera virtual y transferencias como forma de pago, para no tener contacto con los billetes. En la zona del Moconá,las cabañas Yasí Yateré de Leonardo Rangel aún hoy continúan con esta modalidad ya que le permite una mayor comodidad,al turista y al dueño a la hora de reservar lugar. En la misma línea Gabriela Santucci, propietaria de la Chacra Lodge también dijo que aún sigue con este método virtual al facilitar el negocio.