Forcejeó con dos delincuentes, abatió a uno y el otro huyó con $3 millones

martes 14 de marzo de 2023 | 5:00hs.

Un presunto delincuente, que hasta ayer seguía sin ser identificado por la Policía de Misiones, fue abatido el domingo por la noche por el propietario de una chacra en Colonia Aurora que junto a su esposa fueron atacados dentro de su chacra por el fallecido y un cómplice que a pesar de que el dueño de casa intentó defenderse con una escopeta logró reducir a las víctimas para minutos más tarde escapar con más de 3 millones de pesos.



A raíz del hecho, el agricultor atacado resultó con lesiones y tuvo que ser asistido en un centro asistencial de la zona, mientras que por estas horas continúa la intensa búsqueda del malviviente que escapó en una motocicleta de la propiedad de la familia.



El suceso tuvo lugar cerca de las 21.45 en una propiedad ubicada a unos 2 kilómetros de la ruta provincial costera 2, y que a su vez, está distante unos 8 kilómetros del destacamento policial Alicia Alta. También a 19 kilómetros de la comisaría de Aurora.



De acuerdo a los datos proporcionados por voceros que intervienen en la pesquisa en base al relato de las víctimas, tanto Rafael K. (48) como su esposa Tania S. (35), estaban descansando en su propiedad ubicada en el paraje Los Rusos cuando dos desconocidos irrumpieron en la morada tras romper la puerta de acceso.



Y a los tiros, atacaron a los dueños de casa.



Siempre según el aporte de los voceros consultados, ante la violenta arremetida de los delincuentes, el dueño de casa intentó defenderse con una escopeta que tenía dentro de su casa y durante un forcejeo que mantuvo con uno de los malvivientes este último cayó desvanecido al suelo.



Aunque el otro ladrón logró controlar la situación bajo intimidaciones con una de las armas de fuego que portaba y puso al matrimonio sin oportunidad a defensa.



En medio de toda la tensa y traumática secuencia, los damnificados no tuvieron otra opción que entregar en una bolsa casi 3 millones de pesos que tenían guardados y que aparentemente estaban destinados para la compra de un vehículo.



El dinero estaba dividido en pesos argentinos y reales, en billetes de distinta denominación.



Y al ver que su cómplice no respiraba, el delincuente optó por huir del lugar velozmente y se cree que a pocos metros del acceso a la propiedad subió a una motocicleta de baja cilindrada con la que llegó al lugar junto a su compañero de andanzas.



Instantes más tarde, tras los llamados de auxilio a la Policía, tanto Rafael como Tania fueron asistidos por efectivos policiales que acudieron a la propiedad.



Allí, se constató que el hombre presentaba golpes en uno de sus codos y en la parte trasera de la cabeza, por lo que se dispuso su traslado a un centro asistencial en donde permaneció ayer internado varias horas en observación.



Mientras que la mujer resultó ilesa, detallaron las fuentes.



Ya con presencia del médico policial, se examinó el cuerpo del ladrón abatido, de tez trigueña, barba prominente y contextura delgada, quien no llevaba documentaciones que acrediten su identidad. Sí tenía puesta una capucha de abrigo azul polar, pantalón tipo buzo y zapatos negros.



En el marco de las diligencias dispuestas por el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, subrogado por el juez Pedro Piris, se ordenó la toma de muestras y que se practique el guantelete de parafina al fallecido, quien hasta el cierre de esta edición seguía sin ser identificado.



Además, el cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia a los fines de determinar la causa de muerte.



La mencionada prueba orientativa también iba ser realizada al dueño de casa a los fines de establecer si fue este último el causante de la muerte del desconocido con su escopeta.



Por otro lado, durante los trabajos periciales en la casa los investigadores incautaron un rifle con su respectivo cargador y una vaina servida FM, junto con cinco cartuchos del mismo calibre. A su vez, se preservó un proyectil calibre 32 que fue encontrado en una habitación de la casa.



Intensa búsqueda

Ayer la Policía de Misiones intensificó rastrillajes por distintas localidades. Foto: Policía de Misiones

En relación al paradero del delincuente que escapó, fuentes policiales indicaron que una vez tomado conocimiento de lo ocurrido, distintas dependencias de la mencionada fuerza realizaron trabajos de búsqueda y rastrillajes por distintos caminos rurales de la localidad.



De estos trabajos participan móviles del Comando Radioeléctrico Santa Rita, División Investigaciones como también de las comisarías de 25 de Mayo, Colonia Aurora y del Destacamento Alicia Alta.



A partir de los datos aportados por las víctimas, se logró reconstruir que el prófugo sería un hombre de unos 35 años, robusto y con acento brasileño.



Al momento del atraco, llevaba puesta ropas oscuras y al igual que su compañero tenía el rostro cubierto con una capucha. Aunque los damnificados lograron ver que tiene ojos claros y que para llevar a cabo el robo utilizó al menos un revolver y un cuchillo.