“Que los responsables paguen con perpetua”

martes 14 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Más de un centenar de personas marcharon anoche por el centro de Oberá en reclamo por justicia por el crimen de Gladis Gómez (39), al cumplirse un año de su deceso tras once días de agonía producto de un disparo en la cabeza.



El 2 de marzo del año pasado la catequista y comerciante fue asaltada por motochorros que irrumpieron en su local de calle Piedrabuena. Por el hecho fueron detenidos e imputados Mario Antonio A. (28) y Santiago Miguel S. (27).



Previo a la manifestación se realizó una misa en la Catedral San Antonio, ocasión en la que el obispo Damián Bitar adhirió al reclamo por justicia y castigo a los responsables del homicidio.



“Estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente que siempre está presente, desde un primer momento cuando orábamos por la recuperación de Gladis que no aguantó. Estamos pidiendo justicia por mi hermana; que la justicia no se quede paralizada, que el caso avance y que los culpables paguen”, dijo Liliana, hermana de la víctima.



Por su parte, Rafaela Gómez mencionó: “Creemos en la justicia divina, pero también queremos creer en la justicia del hombre. Que la Justicia sea clara, sin doblez y que se investigue bien y que los responsables paguen con prisión perpetua”.