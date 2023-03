Convocatoria y advertencia para el fiscal Carlos Stornelli

martes 14 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse hoy y citó nuevamente al fiscal Carlos Stornelli, quien no concurrió la semana pasada a exponer ante ese cuerpo en el expediente sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo. “Si no comparece deberemos iniciar un procedimiento de desafuero para poder traerlo por la fuerza pública”, advirtió la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard (FdT).



Stornelli está convocado como testigo para que explique los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, quien se encuentra en uso de licencia como consecuencia de la difusión de esas conversaciones.



La sensibilidad de los temas por los que fue convocado a declarar Stornelli explican la tensión que se vivió la semana pasada en la Comisión de Juicio Político, con una audiencia de más de siete horas, en la que los diputados de Juntos por el Cambio se abroquelaron para defender el pedido del fiscal, quien solicita declarar por escrito sin ir al recinto a recibir preguntas.



El oficialismo rechazó aceptar la declaración por escrito y decidió volver a citar a Stornelli, pero tuvo que ser sometido a votación en la comisión. Se aprobó con 16 votos contra 14 de Juntos por el Cambio. El bloque oficialista argumentó que la notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la Comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia “no es opcional”.



En función de esta normativa, el funcionario del Ministerio Público no puede acogerse a la excepción que prevé el Código Procesal para los magistrados, quienes están habilitados a declarar por escrito o desde sus lugares de trabajo.