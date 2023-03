Misiones es el tercer distrito con mayor donación de órganos y tejidos

martes 14 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Misiones ya concretó seis ablaciones en estos meses de 2023 y según cifras de 2022, se ubica como la tercera provincia del país con mayor procuración de órganos y tejidos. De 1.721 procesos de donación registrados el año pasado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai) realizados en todo el territorio nacional: 539 se concretaron en la Provincia de Buenos Aires, 147 corresponden a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y 131 se llevaron adelante en Misiones.



Respecto de estos números, Luis Esquivel, director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis) reflexionó: “Los conceptos culturales cambiaron en los últimos años, incluso antes de la Ley Justina, de manera que las familias son más conscientes de que cuando toman decisiones respecto al cuerpo del familiar que perdieron, están salvando vidas. Hay un cambio cultural y gran parte suponemos que pasa por la información, por eso no desaprovechamos oportunidades de charlar o comentar el tema cada vez que se nos da”.



“En todo el país se superaron récords de donantes en el año 2019, después en el 2021 por la pandemia cayó la procuración de manera dramática y ahora se está recuperando. En este momento, Misiones está superada sólo por otras dos provincias en cantidad de donantes reales, pero sigue liderando -desde hace más de cinco años- la cantidad de donantes de córneas en Argentina”, destacó en diálogo con El Territorio.



En esa línea, detalló que hasta el momento en la provincia “en total hubo 32 donantes reales: seis donantes de órganos y 26 de córneas. En centros que están muy próximos a lugares o instituciones de trasplante, se pueden procurar muchos órganos, cinco a siete, pero en centros más alejados hay dificultades logísticas en el traslado de órganos. Por ejemplo, el corazón debe transportarse en menos de dos horas en lo posible, en Misiones tenemos desventaja en eso. De todas maneras, hay donantes de corazón, pulmones, hígado y el más común, es riñón. Siempre o casi siempre en un donante real se toman los riñones”.



“Si los números se mantienen, a nivel país quizá haya más de 2.500 trasplantes este año, quizá nos acerquemos a los 3.000. Hay que tener en cuenta que las listas de espera contienen a 7.000 pacientes prácticamente y está estimado que 3.000 tengan sus órganos este año, si llegamos a ese parámetro”, estimó Esquivel y en cuanto a la proyección en Misiones, estimó “esperamos superar los 20 donantes, ya tenemos seis, y un ideal sería treinta pero es muy difícil. Esperemos mantener este rango porque eso significa que nuestros pacientes -en la provincia tenemos 84 pacientes esperando riñones- reciban ese órgano”.



Las ablaciones se practican en los hospitales Ramón Madariaga de Posadas, Samic de Oberá y de Eldorado. “Ocasionalmente hay ablaciones en otros puntos de la provincia como Puerto Iguazú y Puerto Rico; en cuanto a los trasplantes sólo se realizan en el Madariaga: renales, córnea y médula ósea”, agregó.



La realización de los trasplantes a lo largo y a lo ancho del país fue posible gracias a la concreción de 1.721 procesos de donación: 767 procesos de donación con diagnóstico de muerte encefálica y 954 con parada cardiorrespiratoria, realizados en todo el territorio nacional: Provincia de Buenos Aires (539), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (147), Misiones (131), Santa Fe (111), Corrientes (110), Córdoba (108), Mendoza (97), Neuquén (69), Tucumán (66), Entre Ríos (65), Jujuy (49), Río Negro (47), Santiago del Estero (45), Catamarca (28), San Juan (23), Salta (17), Tierra del Fuego (15), La Rioja (13), San Luis (11), La Pampa (8), Chaco (7), Formosa (7), Chubut (5), y Santa Cruz (3).



Trasplante de córneas

“Hay muchas razones por las cuales una persona puede llegar a necesitar una córnea. En teoría, la ventaja es que cualquier persona fallecida -siempre que no tenga contraindicaciones médicas- puede ser donante; solo pueden ser donantes cadavéricos, no se puede donar córneas en vida. Los que necesitan más, en general, son personas que poseen deterioro irreversible de las córneas por enfermedades, o por traumatismos, que es lo más común”, indicó el titular del Cucaimis.



“Cuando se producen úlceras de córneas que son intratables porque llegaron muy tarde a la asistencia médica, es necesario reemplazar los tejidos corneales”, acotó.



“El daño de la córnea puede causar ceguera, es lo más común. En el caso de úlceras y algunas otras enfermedades autoinmunes -donde el organismo ataca a sus propios tejidos- la persona puede llegar a perder el ojo. En esos casos, van a urgencias. Las urgencias son nacionales, no importa de dónde sale la córnea; sobre todo casos pediátricos si los hay. Son poquitos y el año pasado y ante pasado fue necesario establecer a nivel país un plan para esos dos tipos de pacientes que necesitan córneas, tanto las urgencias, los pediátricos y lo que se llamaba Plan de Cegueras, que comenzaron a tener prioridad y a revisarse si realmente había ceguera, o sólo disminución parcial de la visión. El plan fue exitoso para terminar con la ceguera por causa de córneas en el país”, rememoró el especialista.



En cuanto a la lista de espera, Esquivel acoaró que es mínima y se resuelve a la brevedad. “No superamos los dos dígitos; actualmente estamos en seis pacientes en lista de espera pero seguramente se van trasplantar a corto plazo. Se trasplantan generalmente con córneas misioneras porque el resto se distribuyen en todo el país. Este año Misiones tuvo 26 donantes de córneas. Generalmente se pueden donar las dos córneas, de ambos ojos, de manera que hay más de 50 córneas de misioneros que salvaron la vista de personas de todo el país”, cerró.

En cifras

32 donantes reales: seis donantes de órganos y 26 de córneas se registraron en Misiones en lo que va del año. Estiman llegar a 20 ablaciones multiorgánicas.

4.000 trasplantes de órganos y córneas se realizaron el año pasado en todo el país. La cantidad se incrementó un 24 % respecto a 2021.

1.721 procesos de donación en 2022: 767 procesos de donación con diagnóstico de muerte encefálica y 954 con parada cardiorrespiratoria.