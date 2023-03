Una joya en dos ruedas

martes 14 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Santiago “Santy” Vogel (11) es la joya del motociclismo misionero y luego de ganar todo a nivel provincial ahora pegará el salto para correr en la categoría Moto 3 del Superbike Argentino.



Vogel se viene destacando desde los cinco años en el Motocross y desde hace dos se sumó al Campeonato Provincial de Motociclismo en Pista, corriendo en la categoría 110cc., y como andaba muy bien llegó a hacer algunas carreras en la Libre contra pilotos que lo duplicaban en edad y físico. Lejos de achicarse Vogel les presentó batalla y los venció.



Su talento sobre la moto sorprendió a todos y Gabriel “Peta” Borgmann, múltiple campeón argentino, puso los ojos sobre y resolvió apadrinarlo ya que su familia no cuenta con los medios económicos para pegar el salto.



Peta lo recomendó a Adrián Silveira, jefe de equipo del Rosamonte Racing Team, quien luego de dos pruebas, una en el autódromo de Oberá y otra en Posadas, resolvió sumarlo a su equipo que desde hace años viene promoviendo nuevos valores al motociclismo nacional.



En el Rosamonte Racing Team debutó Nahuel Santamaría con tan sólo 12 años; ahora el piloto de Alem es bicampeón Argentino de las 300cc. y esta temporada correrá en Brasil.



Santy Vogel empezará a recorrer ese camino sumando experiencia y midiéndose con pilotos mucho mayores a él (en la categoría Moto 3 no hay límite de edad). Para llegar de la mejor manera Vogel estuvo en las Pruebas Comunitarias que organizó el Superbike en el autódromo de Concordia donde ya tuvo un pantallazo de sus rivales y fue destacado por la prensa especializada que sigue el motociclismo nacional.



Sus días pasan entre la escuela, los entrenamientos sobre la moto ya sea en el kartódromo de Alem con la moto de pista o en la de motocross en algún circuito de tierra de Misiones.



Un legado familiar

Santiago sigue los pasos de su padre Daniel, quien también corrió en el provincial. Dani supo que Santy tenía talento: “Andaba en su bici y copiaba todo lo que veía que yo hacía en la moto”, recordó. Así, a los seis años resolvió subirlo a una moto y no se bajó más. “Hasta los nueve hizo motocross. Después con 10 años pasó a la Pista y fue campeón provincial de la 110cc. Estándar y el año pasado subcampeón de la 110cc. Libre, además de ganar en la Libre con 11 años recién cumplidos”, relató el padre del pequeño piloto.



“Nosotros siempre corrimos a pulmón y dar el salto al nacional era un sueño imposible, pero un día un amigo, Alejandro Borgmann (ex piloto a nivel nacional) fue a verlo y quedó sorprendido y ahí habló con su hermano Gabriel “Peta” Borgmann (campeón argentino de Superbike 2005) y nos empezó a apoyar, nos acercó sponsors y nos contactó con Adrián (Silveira), para que nos haga una prueba y que nos sume a su equipo”, agregó.



“Cuando me comuniqué con Adrián nos invitó a una prueba y después me dijo que le había dejado una muy buena impresión. Luego hicimos otra prueba en Oberá y después fuimos a Concordia para las Comunitarias. Hace unos días nos sumamos oficialmente al Rosamonte Racing Team, que nos va a dar esta posibilidad de cumplir el sueño de Santy de correr a nivel nacional”, contó Daniel.



“Santiago es un chico que entrena muchísimo, le gusta la moto y entrenamos dos o tres veces por semana para acostumbrarse a la potencia. Hacemos motocross y motociclismo de velocidad. El Motocross es para la parte física. Estamos re contentos, es una alegría enorme. Este año será un año de aprendizaje y esperamos ansiosos la primera carrera”, comentó emocionado.

El más joven de la historia

Santiago Vogel, con 11 años, será el piloto más joven de la historia de la provincia de Misiones y del Rosamonte Racing Team en correr a nivel nacional.



Hasta la llegada del oriundo de Puerto Rico, Nahuel Santamaría y Thiago Díaz, con 12 años, eran los pilotos más jóvenes de Misiones en correr a nivel nacional.



La categoría Moto 3 que sumó el Superbike Argentino, sigue la tendencia mundial que es que cada vez más los chicos lleguen a correr con una moto de mayor potencia y acorten los tiempos de adaptación.



El año pasado el santafesino Benjamín Peralta, con 10 años, se transformó en el debutante más joven de la historia del Moto 3. Vogel cumple con los requisitos solicitados por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (Comad), que fiscaliza el Superbike, ya que tiene antecedentes de haber corrido a nivel provincial.



Por reglamento los menores de edad deben presentar una autorización firmada por los tutores legales del menor ante un escribano público y el comprobante de pago de la licencia nacional, para ser habilitados.

Tendencia que surgió en España

España es hoy la cuna del motociclismo mundial y eso fue gracias al trabajo que empezó hace dos décadas José Manuel “Chicho” Lorenzo, quien fundó en una Escuela de Motociclismo en Mallorca para formar pilotos desde pequeños y romper con la hegemonía que había impuesto los estadounidenses, australianos e italianos en el Mundial de Motociclismo.



Su primer piloto fue su hijo Jorge, quien empezó a manejar una moto con tres años. Jorge fue bicampeón del mundo de 250cc. en 2006 y 2007, tricampeón del mundo de MotoGP en 2010, 2012 y 2015.



Por la Escuela de Chicho Lorenzo pasaron también Dani Pedrosa (tres títulos en el Mundial: 2003 en 125 cc., 2004 y 2005 en 250cc.) Joan Mir (ganó el Mundial de Moto 3 en 2017 y en 2020 el de MotoGP) y su mayor joya fue Marc Márquez (ganador de ocho títulos del Mundo en tres categorías diferentes: 125cc. en 2010, Moto2 en 2012 y seis veces en MotoGP: 2013, 2014, 2016 al 2019). Todos comenzaron a entrenar sobre una moto (mini) con cuatro años.



“La capacidad de aprendizaje empieza a bajar y a perderse sobre los siete años, por ello es bueno comenzar tan pequeños el aprendizaje sobre la moto”, dijo Chicho en una entrevista reciente sobre los fundamentos de empezar a trabajar con chicos.