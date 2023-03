Crece la demanda de vestidos de novia

martes 14 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La noche del casamiento es una ocasión especial, soñada por cientos y miles de mujeres que junto a su pareja dan el “sí, quiero” y enlazan sus vidas. El sueño para ese gran momento también es lucir un vestido de novia. Y es precisamente dicho traje el que desde la pandemia más solicitudes tuvo, por lo que las modistas desde entonces lo deben confeccionar a mayor demanda.



Miriam Glansel (54), se dedica al rubro en Jardín América y en su taller se pueden apreciar varios vestidos para las que se van a casar, como así también para quinceañeras, recepciones y otros eventos especiales. Según indicó a El Territorio, desde el inicio de la pandemia creció el pedido de vestidos blancos.



“Desde el inicio de la pandemia del coronavirus creció un 70% la demanda, pudo influir el hecho de que se cerró la frontera un tiempo, o que la gente no quiera viajar tanto”, manifestó la modista.



Al tiempo que añadió: “Tal vez decidieron cerrar un ciclo, hay parejas que se casaron en pandemia sólo por civil y no por iglesia, y lo hacen ahora”.



En su costurero no sólo hay trabajo, sino también amor y compromiso para que la novia que está a punto de casarse tenga ese vestido ideal. En el taller se percibe un sinfín de emociones cuando asisten a la prueba y el hecho de compartir tal momento con un ser querido provoca sensaciones encontradas.



“Hubo bodas súper sencillas, un caso puntual en el que estuvo la pareja, los testigos, los padres y nadie más. Esta chica venía a hacerse la prueba y lloraba de emoción, el casamiento fue en su casa porque la fecha prevista era poco después de decretarse la cuarentena y por ende el aislamiento, pero fue algo hermoso y atípico”, contó.



La modista argumentó que su intención siempre es que la clienta pueda cumplir su sueño,y en ello pone todo su empeño y trabajo.



Múltiples pedidos

Lo ideal es que cada mujer pueda probarse el vestido, pero Glansel comentó que recibió pedidos de distintos puntos de la provincia e incluso del país, por lo que recibe las medidas con las que debe trabajar y un modelo del vestido como para poder confeccionar. En lo que es Misiones, tiene pedidos a lo largo de la Ruta Nacional 12 y también ha realizado este trabajo para chaqueñas, correntinas y santafesinas.



“En los últimos meses trabajé mucho con turistas, se les toma las medidas y después de confeccionarlo, se hizo el envío, aunque en estos casos quienes solicitan el pedido no pueden venir para las pruebas, entonces se trabaja en base al requerimiento que hicieron”, sostuvo.



Asimismo, acotó que entre fines de febrero y principios de marzo tuvo hasta 8 vestidos prearmados para luego ser entregados a distintos municipios de la Tierra Colorada.



En cuanto a los precios la modista comentó que hubo un gran aumento comparando a la pre pandemia. Un vestido económico antes de la pandemia salía 6.000 pesos y ahora 20.000 pesos. Un intermedio antes costaba 14.000 y hoy entre 25.000 y 30.000 pesos. “Luego es súper charlable, depende de lo que estén buscando y el promedio de lo que se busca hoy en día va entre los 50 y 100 mil pesos e incluso hay trajes de novia que valen más aún”, expresó al respecto.



Explicó que hace confecciones totalmente personalizadas, de acuerdo al gusto de cada mujer, siempre manejando los materiales a utilizarse.



Para concluir, Glansel se refirió a las formas de pago, ya que trabaja con efectivo, tarjetas de crédito y débito, aunque indicó que últimamente se abona con mayor frecuencia con las billeteras virtuales como ser mercado pago.