Celebrar 40 años de amistad

martes 14 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Luego de cursar el nivel secundario, quienes egresan toman caminos distintos, de verse prácticamente todos los días en el aula, en el recreo y juntarse para compartir distintas actividades, eligen rumbos diferentes para estudiar una carrera o trabajar.



Luego, con el paso del tiempo, algunas anécdotas sólo quedan en el recuerdo.



Vivencias muy especiales son las que relató este grupo que se reencontró por octava vez para recordar su adolescencia y reforzar esa amistad. Egresados de la promo 1983 del Instituto Nuestra Señora de Itatí de Capioví (Insi) se volvieron a reunir, a casi 40 años de vestir por última vez el guardapolvo blanco.



Risas, anécdotas, abrazos y muchas emociones se experimentaron en la casa de Eduardo Luft, que ofició de anfitrión en su casa de Puerto Rico.



Tal como expresó Luft, el reencontrarse es como retrotraerse en el tiempo y sentir que nada cambió. “Creo que son las amistades más genuinas, hoy la tecnología nos permite estar conectados, pero no es lo mismo reunirse en persona’’, remarcó. ‘‘Previamente había mucho entusiasmo por la reunión porque a medida que pasa el tiempo se valoran ciertas cosas que en la juventud se minimizan y por eso se intensificaron las juntadas con el grupo”, agregó.



Además, Luft, quien hoy es profesor de Ciencias Jurídicas y abogado, mencionó que se siente encantado de recibir a sus excompañeros y sus parejas.



“Las charlas son muy interesantes por la diversidad de profesiones y actividades. Es un grupo tan heterogéneo, lo que hace que la reunión haya sido muy amena”, sostuvo.



Otro de los presentes fue Héctor ‘Pincho’ Keller, quien dijo que volverse a encontrar con sus compañeros es un regocijo para el alma y no es para menos, fue el que más viajó con su esposa, transitando unos 200 kilómetros para poder llegar a la reunión. “Hay que acomodar todas las actividades, pero la cuestión es estar, llegar y poder compartir momentos únicos”, expresó.



Pincho ahora es contador público, contó que las amistades que se hicieron en época de escuela son maravillosas, y que la juventud nunca se olvida. “Ahora es momento de encontrarnos, de buscar lo bueno y no los errores de cada uno. Las amistades hay que cultivarlas porque lo único que nos podemos llevar de esta vida son los momentos que se viven, las charlas, las alegrías compartidas, por eso es bueno recordar anécdotas y volverse a reír”, juzgó.



En tanto, Teresa Arriola mostró su alegría de volver a cruzarse con los egresados de hace casi cuatro décadas, con quienes compartió aula y pasillo de la escuela durante 12 años, es decir no sólo la secundaria, sino también el nivel primario. “De estar mucho tiempo juntos, hoy podemos estar lejos, pero seguir unidos a la vez. Ahora más aún con las nuevas tecnologías, ya que nos contactamos en el grupo de WhatsApp y es más sencillo estar en contacto”, relató.



Arriola estudió y se recibió de abogada, luego dejó por un tiempo la provincia de Misiones para cursar la carrera de escribana en Santa Fe. Posteriormente, vivió en Corrientes y la añoranza por la Tierra Colorada la hizo volver, asentándose en la ciudad de Posadas, donde actualmente reside.



“Hay compañeros que no pudieron venir por la lejanía o por otros motivos personales, pero todos están justificados, ahora nuestro propósito es organizar una nueva fiesta y el deseo es que estén todos, ojalá sea así”, expresó la abogada y comentó que disfrutó de los momentos compartidos con sus compañeros porque son los amigos de toda la vida.



En la reunión no sólo compartieron la cena, con risas, abrazos, y bromas recordando lo vivido en la adolescencia sino que hubo charlas en torno a la actualidad y las actividades, vivencias adultas de cada uno. Además, el anfitrión Eduardo junto a su compañera Claudia prepararon una sorpresa para los invitados: hubo música en vivo.

En un momento de la noche apareció una banda musical que animó el evento, por lo que se vivió una jornada a puro baile y emoción, donde lo más importante era celebrar la amistad y el reencuentro de quienes aunque residan en diferentes localidades y se dediquen a actividades distintas, tienen el propósito de volver a encontrarse para consolidar sus lazos de amistad.



La intención de este grupo es volver a reunirse y no dejar esta costumbre de verse periodicamente. Así, a fin de año tienen la intención de participar en el acto de colación del Insi, para vivir ese momento especial con los alumnos que terminan la secundaria y celebrar también junto al establecimiento educativo que los formó de jóvenes, los 40 años de la promo 1983.