Investigan posible femicidio de una gendarme formoseña en Posadas

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Efectivos de la Policía de Misiones investigan el posible femicidio de una cabo de Gendarmería Nacional, quien fue hallada con un disparo en la cabeza frente a su domicilio en el barrio Cocomarola Este de Posadas. Por el hecho se encontraba anoche detenido su pareja, quien también se desempeña en la fuerza aunque estaba de licencia médica desde el año pasado.



El implicado aseguró que la mujer se suicidó luego de una discusión, pero varios detalles en la escena pusieron en duda esta versión. Por esta razón las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Miguel Mattos aguardaban anoche informes.



La víctima fue identificada como Yésica Galeano (31), oriunda de la provincia de Formosa con 12 años de servicio en la fuerza nacional y con prestación de servicio en el puente internacional de Posadas. El acusado, en tanto, fue identificado como Horacio B. (35), misionero de Gobernador Roca y con 11 años de servicio.



Sobre el sospechoso, que tiene el mismo rango que Galeano, se supo que también prestaba servicios en el Escuadrón 50 de Posadas, pero que está de licencia médica desde finales del 2022. Al detalle, trascendió que está con tratamiento psicológico.



Ayer el caso estaba siendo tratado con mucho hermetismo, pero este medio pudo reconstruir que ocurrió en horas de la mañana, cerca de las 9, sobre la calle 55B del barrio Cocomarola Este. Allí vivían ambos, quienes mantenían una relación desde el 2019.



Los efectivos de la Policía de Misiones fueron advertidos por un vecino de los centinelas, quien expresó que habían escuchado una fuerte discusión y luego un disparo. Rápidamente los uniformados de la Comisaría Decimoprimera fueron al sitio y constataron que Galeano, de franco de servicio y sin uniforme, no tenía signos vitales.



El cuerpo estaba en el asiento del acompañante del Volkswagen Bora estacionado en el garaje y a simple vista tenía un disparo en la cabeza. Además, las dos puertas del automóvil estaban abiertas y el arma aparentemente utilizada se encontraba en medio de los asientos, cerca de la palanca de cambios.



La clave de la investigación

El cabo de GNA Horacio B. (35) expresó que habían peleado y ella se suicidó. El hombre tenía la remera manchada con sangre y masa encefálica. El dato, muy duro, podría tener valor en el futuro de la investigación.



El punto de conflicto en la historia es el arma, que estaba - como se dijo - del lado izquierdo de Galeano. Sin embargo, los investigadores determinaron mediante los compañeros de trabajo que la mujer era diestra, algo que fue confirmado por altas fuentes de Gendarmería a El Territorio.



Asimismo, profesionales de la Policía Científica y médico policial expresaron que la proyección del disparo y la ojiva hallada en el sitio indicarían que el disparo fue de derecha a izquierda, lo que confirma la versión del ahora detenido. Contrario a lo informado ayer, no se pudo determinar el orificio de salida y el orificio de entrada.



Con todo esto sobre la mesa las autoridades judiciales ordenaron que el hombre fuera alojado en una celda a la espera de determinaciones, mientras que el cuerpo fue enviado a autopsia. La operación - que ya se estaba haciendo anoche- más los estudios de parafina para ambos podrían echar luz sobre lo sucedido.



En este contexto hoy podría ser un día clave para el acusado, sobre quien se dijo que tenía dificultades para hablar y falta de coordinación en el lugar de los hechos. Se presume que sería debido al consumo de la cocaína hallada dentro del hogar ya que no presentaba aliento etílico. Lo que no pasó inadvertido es que el hombre tiene antecedentes por violencia de género con su ex esposa. Los hechos habrían ocurrido en 2016, según las fuentes internas citadas.



Trabajaron en la escena los uniformados de la Policía Científica, la Dirección de Homicidios y de Drogas Peligrosas. Anoche la escena permanecía resguardada.

¿Quién disparó el arma?

La ubicación del arma. El arma que le dio muerte a Yésica Galeano estaba entre los asientos del Volkswagen Bora, cerca de la palanca de cambios. Su pareja tenía sangre en la remera.

Era diestra. Según detallaron los compañeros de trabajo de la víctima, la mujer era diestra. Ella estaba en el asiento del acompañante, por lo que el arma estaba a su izquierda.

Dirección del disparo. En primera instancia, efectivos de la Policía Científica trazaron como posible trayecto de la bala de derecha a izquierda. La autopsia y la parafina serán clave.