Sigue en alza la diferencia de precios entre campo y góndola

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La combinación de sequía con la ola de calor y algunas heladas tardías en zonas cosechadoras dañó la producción. Las altas temperaturas quemaron las verduras de hoja verde y dañaron las frutas provocando una fuerte baja en la oferta y un salto en los precios de origen. La caída del poder adquisitivo limitó que estos costos se trasladarán íntegramente a góndola.



Este análisis se desprende del Índice de Precios en Origen y Destino (Ipod) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En el mismo, se explica además que en febrero los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,1 veces del campo (origen) a la góndola (destino). Es decir, los consumidores pagaron $3,1 por cada $1 que recibieron los productores.



Asimismo, se remarcó que en promedio, la participación del productor explicó el 33,6 por ciento de los precios de venta final.



“La mayor participación la tuvieron los productores de pimiento (88,5 por ciento), debido a las altas temperaturas que quemaron las verduras de hoja verde y provocaron un salto en los precios de origen, mientras que la menor fue para los de mandarina (13,8 por ciento)”,se determina en el documento.



En lo que respecta a los productos frotihortícolas, del campo a la góndola, los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta Ipod se multiplicaron por 3,9 veces en febrero, por lo que el consumidor pagó $3,9 por cada $1 que recibió el productor frutihortícola.



De la misma manera, en el análisis de lo que refiere al sector ganadero, por los cinco productos y subproductos ganaderos que componen la canasta Ipod, el consumidor abonó 2,9 veces más de lo que recibió el productor.



Mayores y menores brechas

De acuerdo al índice que elabora Came, hubo productos que sufrieron importantes incrementos en el proceso que va desde el campo a la góndola. Entre ellos, la que mayor cambios tuvo fue la mandarina (7,2 veces). En tanto a la manzana roja (6,4), el limón (5,7), el ajo (5,3) y la acelga (5,1), completan los 5 productos que presentaron mayor diferencia entre los precios de origen y destino.“La mandarina fue el producto con mayor brecha entre el productor y el consumidor. Los precios sólo registraron variaciones en uno de los extremos de la cadena: el consumidor. Mientras que en origen no hubo incremento, este cítrico tuvo un aumento mensual en góndola de 34 por ciento”, explica el mencionado informe.



Al tiempo que agrega que “ el calor genera un daño irreversible en las frutas, por lo que la combinación entre sequía y altas temperaturas en zonas productoras (Entre Ríos) ha provocado una fuerte baja en la oferta”.



Por su parte, los precios del limón, cítrico que también ha sufrido los embates de las inclemencias climáticas, registraron una suba del 17,1 por ciento en los precios al productor y 11 por ciento al consumidor. Otra de las frutas que presentó una gran diferencia de precios del campo a la góndola, según el Ipod, fue la manzana roja, con una suba mensual de 41 por ciento en origen -nueva época de cosecha y fijación de precios para 2023- y una baja de 9 por ciento en destino.



En relación a las hortalizas, el ajo registró una caída de 14,3 por ciento en los precios al productor -elevada oferta en febrero y marzo- y no mostró variaciones en góndola, mientras que el precio de la acelga aumentó un 6 por ciento en origen y un 43 por ciento en destino, debido a las recurrentes sequías y altas temperaturas que quemaron las verduras de hoja verde, especialmente en los cinturones verdes de La Plata y Santa Fe.



Por el contrario, tal como se remarca en el documento de Came, entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor, se encuentran 2 productos de origen animal y 3 hortícolas.



En el caso del pimiento (1,1 veces), fue el producto con la brecha más baja del mes, mientras los precios al productor aumentaron un 70,1 por ciento, al consumidor bajaron un 24 por ciento.



Los precios de la lechuga (1,4) y el brócoli (1,9), por su parte, registraron un aumento en origen de 93,5 por ciento y 76,1 por ciento, respectivamente -por altas temperaturas que quemaron las verduras de hoja verde-, en tanto en destino disminuyeron 2,5 por ciento en el primer caso, y aumentaron 12,5 por ciento en el segundo.



Con respecto a la baja brecha campo-góndola de los productos y subproductos ganaderos, los huevos (2 puntos) y el pollo (1,6), por lo general, tienen sistemas de producción integrados, lo que significa que todos los actores de sus respectivas cadenas de valor son parte del riesgo del negocio.



Mientras los huevos aumentaron 30,4 por ciento en origen y 16,5 por ciento en destino, los precios del pollo subieron 48,3 por ciento al productor y 7,5 por ciento al consumidores. “Efecto del avance de la gripe aviar en la región, los precios comenzaron a dispararse antes de su llegada al país. En estos momentos, y tras afectar efectivamente a la avicultura local, los productores muestran preocupación ante una posible crisis de producción que podrían acontecer si no se logra controlar la enfermedad”, afirmaron.

En cifras

34% Fue el incremento mensual que tuvo en góndola la mandarina en febrero; este aumento tuvo efecto sólo en el consumidor, pues en origen no hubo suba.