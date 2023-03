El Juzgado Federal de Oberá afianza la lucha contra el contrabando

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:03hs.

El 5 de noviembre de 2021, el entonces jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Marcos Antonio Duette, fue detenido como sospechoso de integrar una organización delictiva dedicada al contrabando de soja al Brasil.



La pesquisa del Juzgado Federal de Oberá implicó a 12 personas y, al menos hasta el momento, entre los más comprometidos se encuentran Duette y Santiago Marino, uno de los dueños de un importante complejo turístico ubicado sobre la ruta provincial 2, en Florentino Ameghino.



Más allá de las sospechas previas, el caso el exjefe de Gendarmería dejó en evidencia la complicidad que muchas veces existe entre delincuentes y funcionarios públicos.



En tal sentido, la semana pasado el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat, ofició de anfitrión de una reunión para coordinar la lucha contra el contrabando de granos y otras mercaderías.



“Participaron integrantes de organismos y fuerzas que actúan en la jurisdicción con el objetivo de ser más eficientes en la tarea que estamos llevando a cabo y reducir este tipo de delitos”, comentó el magistrado en diálogo con la prensa.



En tanto, entre las dificultades de la tarea diaria, reconoció que los contrabandistas “operan de manera clandestina, muy rápido, con mucha información de campanas y sospechamos que pueden contar con información de gente que debería estar luchando contra ese tipo de delitos”.



La inequívoca referencia de Gallandat hizo foco en el accionar de funcionarios que traicionan su misión y se pasan al bando contrario, como sucedió nada más y nada menos con quien ostentaba el cargo de jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería.

Uno de los últimos casos tuvo como implicado al entonces jefe de GNA de Oberá.

Reforzar la investigación

A la citada reunión organizada por el Juzgado Federal de Oberá fueron invitados la Fiscalía Federal, la Afip, DGI y DGA, el Ministerio de Seguridad de la Nación -Direcciones de Relaciones con los Ministerios Públicos y de Investigaciones de Delitos Económicos-, GNA, Prefectura Naval, Senasa, la CNRT, Vialidad Nacional, el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones en representación de la Policía y ATM.



Según indicó Gallandat, el encuentro sirvió para “evaluar las dificultades que tienen en la realización de sus tares y ver cómo podemos colaborar entre las partes para ser más eficaces en la lucha contra este delito”.



También apuntó a la necesidad de “llegar a los máximos responsables, a lo más alto en la jerarquía en la comisión de los hechos y no solamente llegar a quienes están en el último eslabón, como ser quienes trabajan levantando bolsas en el puerto o manejando los camiones; sino llegar hasta quienes son los dueños de la mercadería y lucran con el delito”.



Asimismo, se abordó la posibilidad de ampliar el rango de la investigación, ya que en general el contrabando recién se detecta en la ruta, durante el trasporte.



Incluso, reconoció que “existen dificultades en la investigación del delito porque transitar por las rutas y caminos no es delito, siempre y cuando tengan cumplimentados los papeles, que todos los tienen, de alguna manera. Es una mercadería válida que se puede transportar, no como la droga. Por eso se complica hacer un seguimiento y, eventualmente, descubrir en qué momento están haciendo el contrabando”.



De todas formas, el magistrado opinó que “puede hacerse un mayor trabajo respecto de evitar que ingrese y egrese tanta mercadería de la provincia”.



Causa testigo

Por otra parte, consultado sobre la situación de Marcos Antonio Duette y los demás imputados en la causa citada al inicio de esta crónica, el juez federal de Oberá precisó que el expediente se halla con procesamiento confirmado.



“Estamos a la espera de la remisión del expediente por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Tengo entendido que está pendiente de resolución el recurso de casación y, una vez que nos remitan esa causa, con el procesamiento firme haremos la elevación al Tribunal Oral”, detalló.



Agregó que “la parte investigativa en lo que tiene que ver con la asociación ilícita para el contrabando ya está cerrada, quedará pendiente de avance de lo que sería el delito de lavado de activos, que sería una segunda parte de la investigación y está avanzando”.



Vale recordar que la mayoría de los doce implicados espera el avance de la pesquisa en libertad. En tanto, son ocho los imputados con procesamiento firme.



Todos están acusados por los delitos de asociación ilícita, en concurso ideal, con el de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad, en carácter de coautor.



Sobre los más comprometidos, Santiago Marino es considerado como el organizador de la asociación ilícita, mientras que Duette suma el delito de cohecho pasivo y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor, tal como se viene publicando.

En cifras

12 Son los implicados en integrar una banda dedicada al contrabando de soja al Brasil y que tiene entre sus acusados al entonces jefe de GNA de Oberá.