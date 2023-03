PlayStation mejora su oferta de realidad virtual con el casco PS VR2

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Sony, la compañía japonesa líder en entretenimiento, amplía sus ofertas de realidad virtual (RV) con el estreno de “PS VR2”, el sucesor del primer casco de realidad virtual para la PlayStation, creado para permitir al usuario jugar con gafas y sólo precisa un cable para conectarse a la PlayStation 5.



Colocado en la cabeza, el innovador “PS VR2”, con un diseño futurista, es más ligero que su predecesor y ofrece imágenes más finas y fluidas. Los nuevos mandos, con forma de agarradera, son también más fáciles de manipular.



De momento habrá una treintena de títulos compatibles con este nuevo elemento, ya sean actualizaciones del mercado o actualizaciones de juegos existentes como el simulador de carreras “Gran Turismo 7”.



“Más logrado”

“Pensamos que es un buen momento para proponer un nuevo casco, más logrado tecnológicamente, apoyándonos en los comentarios sobre la experiencia de nuestro primer modelo”, afirmó Nathalie Dacquin, directora de marketing de PlayStation en Francia.



“Evidentemente serán los juegos los que convertirán el casco en un éxito”, dijo Dacquin.



En primeras instancias el “PS VR2” se comercializará en varios países de Europa con precios de 600 euros en la eurozona, 530 libras en Reino Unido y 550 dólares en Estados Unidos.



A pesar de un auge a mitad de 2010, simbolizado entre otros por la compra en 2014 de la empresa emergente Oculus por parte de Facebook por 2.000 millones de dólares, los cascos de realidad virtual todavía no son tan populares como las videoconsolas y un motivo puede ser su alto costo.



Esperan el despegue

Según la consultoría CSC Insights, en 2022 se vendieron menos de 10 millones de unidades de cascos RV en todo el mundo, contando todas las marcas. A título comparativo, Sony afirma haber vendido 30 millones de PlayStation 5 el año pasado.



Por ello, las firmas sostienen que los cascos aún no seducen al gran mercado de usuarios de videojuegos.



Dos de los modelos de referencia en el mercado, el Meta Quest 2 y el PICO 4 se comercializan a más de 400 dólares, un precio disuasivo para muchos posibles compradores.



El PICO 4, desarrollado por ByteDance, el propietario chino de TikTok, no está disponible en Estados Unidos.



Otros grandes actores como HTC, HP o Valve aplican precios similares, muy por encima del rango de Meta o ByteDance.



“Como en la mayoría de tecnologías para el gran público, la llegada de nuevos fabricantes en el mercado comportará la aparición de una gran variedad de aparatos a precios distintos”, estimó Rick Kowalski, analista de Consumer Technology Association (CTA), que organiza el salón de tecnología CES en Las Vegas.



“La competencia y las economías de escala tienden a hacer bajar los precios a lo largo del tiempo”, añadió.

Meta creará una plataforma para competir con Twitter

Meta, compañía que nuclea las empresas de Mark Zuckerberg, informó que para este 2023 buscarán crear una plataforma similar a Twitter, que les permita competir con la red social, recientemente adquirida por el multimillonario Elon Musk.



“Estamos explorando una red social descentralizada independiente para compartir actualizaciones de texto”, anunciaron desde Meta, inaugurando así un nuevo capítulo en la competencia por dominar la oferta de las redes sociales, donde Zuckerberg y Musk serán los principales actores.

Europa se suma al veto a TikTok por temor a espionaje

El Parlamento Europeo (PE) ordenó a todo su personal que elimine la aplicación china de videos TikTok de sus dispositivos de trabajo por temores a espionaje, una medida ya adoptada por otras instituciones de la Unión Europea y países occidentales.



La decisión incluye una “recomendación enfática” a los eurodiputados y a su personal para que eliminen TikTok también de sus dispositivos personales. La medida ensancha un creciente cerco a la app china en Occidente por temores a que sea usada por el Gobierno del país asiatico para acciones de espionaje.