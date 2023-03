Con la zafra cañera apuntan a producir bebidas alcohólicas

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Para la zafra 2023 habrá cañas de azúcar de 2 años que no se cortaron en la campaña anterior. Foto: Natalia Guerrero

Para la zafra 2023 habrá cañas de azúcar de 2 años que no se cortaron en la campaña anterior. Foto: Natalia Guerrero

El ingenio de San Javier proyecta una temporada con mayor producción de azúcar rubio y apunta a la elaboración de bebidas alcohólicas como aguardiente y ron. Tras la magra campaña anterior, donde la sequía y los incendios de los cañaverales obligaron a muchos productores a evitar el corte mientras que otros utilizaron la caña como forraje, la zafra que se iniciará en junio llega con expectativas de diversificación, mejoras en el rendimiento y mayor calidad del producto.



La ingeniera química Paula Kovalski, la primera mujer que asumió la gerencia del Ingenio el año pasado, avizora un 2023 muy distinto, “porque mejoró la situación climática, la sequía no es tan grave”. Sin embargo aclara que “como ocurre con otras producciones, el problema es la escasez de cosechadores. Falta mano de obra”.



En diálogo con El Territorio, la máxima responsable del Ingenio azucarerorecordó que “en 2022 no superamos las 8 mil toneladas. Las cañas que se cortaron en muchos casos se utilizaron para forrajes pero no todos los productores cortaron su caña”. Por lo tanto, de cara a la zafra venidera, “hay caña de dos años y nueva para cortar”.



Estiman que la fecha probable del inicio de la cosecha “será en junio y se extendería por dos o 3 meses para darles tiempo a la zona alta, de maduración tardía, para que sigan creciendo”, explicó Kovalski.



El objetivo es duplicar las ocho mil toneladas del año pasado, “siempre buscando un azúcar rubio de calidad. El que fabricamos es cristal y queremos hacerlo más rubio y con mejores granos”, apuntó. Aclaró Kovalski que a diferencia del azúcar mascabo “que se hace en la chacra sin centrifugado ni cocción al vacío, el que se fabrica en el ingenio tiene los cristales bien definidos”.



Los pequeños productores de caña de azúcar de la provincia, fueron subsidiados por el gobierno el año pasado, a modo de paliativo ante una cosecha que quedó trunca. Por entonces, el gobernador Oscar Herrera Ahuad invitó a cañeros a diversificarse con la mirada en otras producciones.



Recambio

Abastecer al mercado interno es la premisa, como viene ocurriendo en los últimos años con el alcohol de 96 grados, “que se fabrica para Salud Pública y hacer bebidas como aguardiente y ron, que necesita más estacionamiento. Ya tenemos los toneles”, adelantó.



El alcohol “se obtiene de lo que sobra del azúcar. Después de centrifugar la miel, queda la melaza ya agotada de azúcar y eso se envía a las destilería y ahí llegamos a los 96 grados”, precisó la ingeniera química.



En plena pandemia, los esfuerzo se concentraron en atender demanda de hospitales, Caps, escuelas y reparticiones públicas, “pero ahora que terminó la emergencia sanitaria, avanzaremos en la producción de bebidas. Continuaremos sacando alcohol a 96 grados pero una parte de la producción la destinaremos al ron y al aguardiente una vez iniciada la zafra”, remarcó Kovalski.



Desde que dirige la fábrica (fue designada en mayo), la gerente se encargó de “hacer algunos ajustes en todo el proceso y la idea es mejorar el rendimiento y la calidad del producto. “Tenemos la plantinera, los invernáculos y entregamos plantines en diferentes lugares de la provincia. Contamos con un semillero para ir haciendo un recambio en el varietal”.



En la cuenca cañera se encuentras diferentes tipos de caña, “por la zonas de mayor o menor heladas. La zona baja es Itacaruaré, San Javier y la alta es Mojón Grande. Como en la zona baja afectan las heladas, queremos tener una caña de maduración temprana para cosechar antes”, detalló Kovalski. En la zona alta podemos cosechar más tarde”, añadió.

El dato

16.000

Las toneladas de caña de azúcar procesadas que busca alcanzar el Ingenio para la zafra, duplicando los números del año pasado que sufrió efectos de la sequía.