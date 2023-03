Diputado del FdT comparó a jueces con la dictadura

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) afirmó ayer que “los desfachatados jueces del Tribunal Oral que ‘juzgaron’ a Cristina” Kirchner “promueven sanciones contra los abogados defensores”, los calificó de “sátrapas” y los comparó con la dictadura de José Félix Uriburu, que “metió preso al abogado de Hipólito Yrigoyen”.



“Los desfachatados jueces del Tribunal Oral (Federal 2) que ‘juzgaron’ a Cristina y ocultaron la promiscua relación entre el presidente de ese tribunal (Jorge Gorini) y el fiscal (Diego Luciani) promueven sanciones contra los abogados defensores”, dijo Moreau en su cuenta de Twitter.



Advirtió que “cuando la dictadura de Uriburu procesó a Yrigoyen metieron preso a su abogado, Armando Antille, quien durante meses tuvo que ejercer su función desde la penitenciaría nacional”.



“Estos sátrapas no llegan a tanto pero quieren intimidar para entorpecer el ejercicio de la defensa en juicio pensando en futuras persecuciones si sus amigos vuelven al poder”, remató.



Por otra parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, reafirmó ayer que la “proscripción” de la vicepresidenta Cristina se rompe con “movilización popular”, y destacó que la ex mandataria es “el corazón” del Frente de Todos (FdT).



“La proscripción se rompe generando las condiciones para que Cristina pueda ser candidata. Es una cuestión política, como lo fue en la época de (Juan Domingo) Perón, con movilización popular, organización de la militancia y conciencia”, evaluó en diálogo con Radio Futurock.



Agregó que “el sistema de poder” comprenderá al ver al pueblo movilizado que “no tiene margen para digitar quién puede y quién no, ser candidato en Argentina”.