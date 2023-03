Internaron a Tristán y pelea por su vida

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Tristán se encuentra internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba. Así lo informó uno de sus hijos, Mariano Díaz Ocampo, en diálogo con Teleshow.



Todo se inició cuando el cómico ingresó al lugar por una neumonía bilateral días atrás y el actor, de 86 años, vivió una situación límite. “En ese momento el doctor no nos dio muchas esperanzas, tenía dificultad para respirar y tuvieron que ponerle el respirador artificial. Estábamos junto a mis hermanos en shock”, detalló el hijo del artista.



“Estamos todos en familia unidos para que mi papá salga adelante. Desde el día que se lo internó a hoy está mejorando de a poco. Sigo con mi cábala de rezos, y le puse unas estampitas en el colchón para oírlo de nuevo. Aunque está flaco y se alimenta por sonda”, agregó.



Según confió Mariano, en los últimos meses del año pasado, el humorista había sido traslado del hogar donde se encontraba asistido a otro. “En ese tiempo, de octubre a enero, se desmejoró bastante porque cerró el lugar y hubo muchos cambios de personal”, explicó e insistió que junto a sus hermanos solo quieren que “su papá se recupere”.



En diciembre de 2019, Antonio Díaz Ocampo -el verdadero nombre del actor-, sufrió un accidente en el que se fracturó la cadera, y desde entonces ya no pudo volver a caminar. Durante la pandemia se agravó su estado primero por un cuadro de coronavirus y más adelante, tuvo una descompensación, a principios de 2021. Desde entonces, el músico recordado por sus protagónicos en Camarero nocturno en Mar del Plata o Enfermero de día, camarero de noche no logró recuperarse y en las últimas horas creció la preocupación por su estado de salud.



Tristán está instalado desde hace tiempo en Córdoba, donde hasta hace unos días se encontraba alojado en un centro de rehabilitación con otros adultos mayores.