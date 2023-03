Incautaron 500 vinilos de Vilma Palma que intentaron entrar al país como equipaje

lunes 13 de marzo de 2023 | 6:00hs.

la Aduana descubrió en el equipaje de dos hombres que venían en una camioneta desde Uruguay 500 discos de Vinilo del grupo Vilma Pampa. La historia se remonta de Praga y llega a las fronteras argentinas.



Según informó el organismo que conduce Guillermo Michel “por su cantidad y variedad se presume que estaban siendo importados con fines comerciales, lo cual inhabilita su ingreso por la vía del equipaje”.



En un comunicado, detalló que “el valor de la mercadería incautada asciende a cerca de $5 millones; también traían U$S 28.500.



“Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP estaban realizando controles de tránsito en el Paso Fronterizo Internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, cuando al inspeccionar una camioneta blanca proveniente de Uruguay, se llevaron una enorme sorpresa”, indicó el organismo perteneciente a la AFIP.



“En el equipaje de las dos personas que ingresaban a la Argentina había nada menos que 483 vinilos, con el detalle de que todos eran de Vilma Palma e Vampiros, la icónica banda de los primeros años de la década del ‘90.



Vilma Palma e Vampiros (o simplemente Vilma Palma) es una banda de rock argentina fundada el 20 de septiembre de 1990 en la ciudad de Rosario (Argentina) por Mario “Pájaro” Gómez, Gerardo “Largo” Pugliani y Jorge Risso.



La compañía disquera Barca Records les ofreció un contrato Nacional, con el que pudieron publicar su primer álbum titulado Vilma Palma e Vampiros (también llamado La Pachanga) (1991), cuyas ventas superaron el millón de copias vendidas, llegando a ser disco de oro, platino, y doble platino y la canción “La pachanga”, se convirtió en un gran éxito para la época, tanto en Argentina como en varios países de América latina.



Según la Aduana, “se estima que el valor de los discos asciende a alrededor de 5 millones de pesos, con lo cual excedían largamente la franquicia de U$S 300 por persona para ingresos por vía terrestre”.



“Ahora, por la insólita cantidad de copias de tan sólo dos álbumes del catálogo del mencionado grupo rosarino (Vilma Palma e Vampiros y 3980), el personal de la Aduana advirtió que estaban siendo importados con fines comerciales, lo cual inhabilita su ingreso por la vía del régimen de equipaje”.



Por este motivo, se precisó, los agentes “secuestraron los vinilos y les preguntaron a los ocupantes del vehículo —una persona argentina y otra uruguaya, con residencia permanente en nuestro país— si traían algo más, ya fuera mercadería o divisas. Recibieron una respuesta negativa”.



De este modo, “los agentes aduaneros inspeccionaron el vehículo en forma exhaustiva y, en efecto, hallaron U$S 28.500. Cabe recordar que U$S 10.000 es el monto máximo de divisas que, por persona, se puede ingresar a la Argentina sin necesidad de declarar.



De esta manera, “los agentes de la Aduana también incautaron el dinero y dieron intervención al Juzgado de Federal de Primera Instancia de la ciudad de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri”.



“Especialistas aduaneros señalaron que los discos habrían sido comprados en República Checa y de ahí trasladados a España y luego a Uruguay —sin embargo, llamativamente, tienen la leyenda Industria Argentina”.