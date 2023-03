Respirar en casa: cómo lograr un hogar ventilado naturalmente

lunes 13 de marzo de 2023 | 0:00hs.

El mejor sistema para renovar el aire en los hogares es, sin dudas, la ventilación natural.Cuando se empieza un proyecto de diseño para una casa, siempre se debe pensar previamente en la disposición de las ventanas.



Una frase antigua como la de “que corra el aire” es muy sabia y nunca pasa de moda. Una buena idea para lograrlo es colocar las aberturas enfrentadas o en diagonal. Esto permite el ingreso y la salida del aire.



De todas formas, existen dos técnicas específicas para tener en cuenta a la hora de ventilar tu hogar.



Ventilación cruzada

La ventilación cruzada consiste en permitir que el aire pueda entrar y salir, recorriendo toda la casa y formando corrientes de aire.



El mejor momento para realizar este proceso es hacerlo por la mañana, ya que se va a notar mucho menos el cambio de temperatura. Y más se siente cuandocomienza la primavera. Además, se va a tener todo el día para que el ambiente vaya calentándose en caso de que se enfríe mucho.



En otoño-invierno, o en esos días de bajas temperaturas, se puede realizar la ventilación cruzada al mediodía, que es cuando se siente un poco más el calorcito. Diez o quince minutos diarios serán suficientes para renovar el aire del hogar sin perder la temperatura interior.



Ventilación forzada

Cuando no contamos con una buena disposición de aberturas, podemos recurrir a sistemas de ventilación forzada. Son instalaciones forzadas que introducen o extraen el aire del ambiente y trabajan con energía eléctrica. Su mecanismo es simple: introducen aire filtrado del exterior -eliminando las partículas perjudiciales- y expulsan el aire del interior hacia afuera del hogar. Este tipo de ventilación ayuda a eliminar bacterias, humo, olores, etc.



Todos los ambientes se deben ventilar, pero fundamentalmente los baños y dormitorios. Éstos últimos por las mañanas, y el baño cada vez que nos duchamos o bañamos para evitar que se llene de moho.



Pero de lo que no hay que olvidarse es de la cocina, en este sentido pueden ayudar las campanas, extractores, pinturas anti hongos y demás artefactos que contribuyan a mantener aislado y ventilado nuestro espacio.



Tener plantas es algo de otro nivel. Por último, se puede recurrir a las plantas para ayudar a ventilar y renovar el aire. Además de ser muy lindas y decorar la casa, contribuyen a la purificación de aire y reducen su temperatura.