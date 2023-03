Beitia quedó a un paso del podio en la Clase 2 del TN

domingo 12 de marzo de 2023 | 23:35hs.

El posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios) hizo una gran carrera y fue cuarto en la final de la segunda fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo José Muñiz de Rio Gallegos en Santa Cruz.

Iñaki Beitia largó en el puesto 11 y fuer remontando posiciones para ver la bandera a cuadros en la cuarta posición y así logró su mejor resultado desde su debut en el Turismo Nacional. Por segunda fecha consecutiva volvió a ser el mejor misionero. Con los puntos sumado Iñaki se ubica cuarto en el campeonato con 51 puntos. La prueba fue ganada por Matías Signorelli (Toyota Etios) quien venció por primera vez. Renzo Blotta (Toyota Etios) con64 puntos, lidera el Campeonato.

“Súper contento con el resultado final porque era un circuito que no conocía. Largue 11 y fui administrando el auto, cuide la goma porque sabía que se iban a ir cayendo en el ritmo y eso me permitió atacar sobre el final para lograr un cuarto puesto impensado para mí porque soy nuevo en la categoría, pero es mérito de todo el equipo que me entregó un gran auto y que siempre rindió al máximo. Quiero agradecer a todos los sponsors y a mi familia que hacen posible que este acá y que me permiten ir sumando experiencia carrera a carrera”, expresó Beitia.

Por su parte, Bautista Bustos (Toyota Etios), hizo una buena remontada ya que partió desde el cajón 28° y en una competencia en la que no tuvo respiro pudo arribar 16°.

“Fue una final dura, hice una linda largada y avancé puestos hasta la mitad de la carrera donde comenzó una pérdida de aceite que caía en el escape y también sobre las gomas el auto se ponía muy inestable y tuve que cuidar demás para no quedar fuera de carrera. Contento con el funcionamiento del auto”, comento Bautista.

Por último, el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) venía haciendo una gran carrera, había largado 22ª y promediando la prueba estaba 15, pero un toque lo hizo retrasar y llegó en la 22ª posición.

“El auto tenía un gran ritmo y pudimos avanzar muy rápido pero en una curva se pasa uno me pega en la rueda trasera y se me hacía muy difícil llevar el auto, por eso perdimos todo lo que habíamos ganado”, explicó el obereño.

Facu Bustos complicado

En la Clase 3, Facundo largó 9° en la tercera serie y venía avanzando hasta que tuvo un toque con Juan Bautista De Benedictis y quedo relegado en el pelotón, pudo recuperarse en los 6 giros que tuvo la batería y cruzó la meta en el 9° puesto. Los ganadores de las series fueron: Antonino García, Julián santero y Leonel Pernía.

En la final, Facundo hizo una buena movida inicial desde el cajón 23° y promediando la carrera venía 18° pero un toque nuevamente lo hizo retrasarse y tuvo que volver a avanzar desde el fondo hasta que finalmente fue 25° en el clasificador final. La victoria fue para Julián Santero (Toyota New Corolla).

“En la serie arranque bien pero un toque en la primera vuelta nos dejó muy retrasados, traté de recuperarme todo lo que pude. En al final hice una buena largada y venía ganando terreno pero otro toque nos dejó en el fondo del pelotón y tuve que venir desde el fondo”, dijo Facundo Bustos.

La próxima fecha, la tercera del calendario, será el 9 de abril en escenario a definir por la Apat.