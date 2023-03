Por indefinición nacional, consideran superlativos los comicios provinciales

domingo 12 de marzo de 2023 | 9:30hs.

Gustavo Córdoba, especialista en comunicación electoral y gubernamental, entiende que las elecciones provinciales como las que se celebrarán en Misiones, tendrán “una importancia superlativa”. Evalúa como muy grande este tipo de contienda electoral “porque el voto provincial termina siendo una especie de refugio frente a la incertidumbre que generan los grandes movimientos nacionales”, dijo al realizar un análisis en Meta Data, el programa político del diario El Territorio que reinició un nuevo ciclo el día jueves.



El director de comunicación en Zuban Córdoba y Asociados, por ello anticipa que en los próximos meses “los partidos provinciales van a tener un muy buen mayo, junio o abril electoral”, en referencia a que no hay un calendario unificado y las provincias apelando a su autonomía fueron fijando distintas fechas. Es que este año, además de elegirse presidente, vicepresidente, diputados y senadores, se renuevan los cargos de gobernadores y legisladores provinciales en 21 de las 23 provincias, porque hay que tener en cuenta además que se vota a jefe de Gobierno porteño y diputados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).



De esta manera, sólo por citar, de aquí al 7 de mayo en que habrá elecciones provinciales en Misiones, Jujuy y La Rioja, se votarán en forma previa el 16 de abril en Neuquén y Río Negro.



Y en forma posterior, por ejemplo, en un solo domingo, se concretarán varias elecciones como el 14 de mayo en las provincias de Tierra del Fuego, San Juan, Salta, Tucumán y La Pampa.



El escenario nacional

De esta manera, antes de las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) nacionales a concretarse en agosto, varias provincias ya tendrían resueltas las elecciones provinciales y sus dirigentes se enfocarán con más interés en la definición de los cargos nacionales.



El maestrando en Comunicación política (UA), plantea que en estos momentos se puede citar tres grandes cuestiones en el orden nacional, la realidad que hoy tiene Juntos por el Cambio, la del Frente de Todos y el papel que desempeña el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.



En Juntos para el Cambio

“Hay un elemento central para describir hoy a Juntos por el Cambio que es la de preguntarnos si existe esa palabra de 'juntos', toda vez que estamos verificando en casi toda la Argentina desavenencias, peleas, rupturas, fracturas como lo que está pasando en Tucumán, lo que está pasando en Mendoza, lo que ha pasado en otras provincias como Neuquén, Río Negro. Hay intensidad de pelea también en Córdoba y en otros distritos, además de la pelea nacional”, recuerda el a su vez licenciado en ciencia política.



“Esta división de halcones y palomas nos hace pensar a nosotros que la sumatoria de halcones y palomas, en primera vuelta, es una cuestión que hoy no se está verificando. Esto significa, que gran parte de los votantes de Patricia Bullrich en las Paso se van a Javier Milei, si Patricia Bullrich es derrotada; tal cual lo estamos viendo nosotros en los números”, adelantó.



Allí Córdoba empezó a diferenciar a “Horacio Rodríguez Larreta, es mucho mejor candidato en las Paso que Patricia Bullrich, pero esa fuerza no logra retener la totalidad de los votos. Así que esa es la incógnita, para la principal fuerza opositora que no puede plantear -de ninguna manera- que por el rechazo que hay a nivel social de las políticas del gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio va a ser gobierno del 2023. Me parece que no es tan fácil y no es tan simple decirlo en esos términos en este momento”.



Falta definir candidatos

Respecto al espacio que se encuentra gobernando en el país, plantea que “el Frente de Todos está atravesando una pelea quizás con la misma intensidad que tiene Juntos por el Cambio, con el agregado de que todavía no han resuelto el perfil de las principales candidaturas; no tienen un único candidato a quien consolidar”.



No obstante, observa que “toda esta estrategia que se está viendo en torno a la reivindicación de Cristina Kirchner -por el efecto clamor- es una especie de ganar tiempo, que les pueden permitir de alguna manera que Sergio Massa (ministro de Economía), comandando la economía logre de alguna manera bajar la inflación, que es el objetivo electoral más importante que tiene el gobierno”.



Allí Gustavo Córdoba plantea un dato concreto, al sostener que “con una inflación de tres dígitos es prácticamente imposible que un oficialismo pueda ganar una elección. Y hay que pensar, que el salario real es un factor que puede pronosticar bastante bien si un oficialismo se reelige o no en términos nacionales. En este caso, sabemos que la inflación come el salario real, lo devalúa, lo restringe. Decimos siempre que la inflación es una fábrica de pobres, así que imaginemos la dificultad que tiene el gobierno”, planteó.



Buenos Aires decide

Como ocurrió históricamente, el peso específico lo tiene el mayor distrito del país. “La Provincia de Buenos Aires es el principal teatro de operaciones de la política argentina. Quien gane Buenos Aires como no tiene balotaje -definen por simple mayoría- puede ser determinante para la suerte de la segunda vuelta”.



Cabe aclarar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego, son los cuatro distritos del país con sistema de segunda vuelta electoral.



El consultor añade otro elemento principal que aún no se aprecia del oficialismo como es el caso de un plan de ingeniería electoral que les permita establecer con claridad una estrategia clara en todo el país. “Eso hoy no se está viendo, es como que están llegando tarde el Frente de Todos a organizarse y a mostrar sus credenciales electorales. Y eso le puede costar muy caro”.



Viento a favor para Milei

El especialista en comunicación electoral, en su análisis dejó un espacio especial para el diputado Javier Milei. Interpreta que es a esta figura al “que mejor le está resultando todos los errores que están cometiendo el resto de las fuerzas políticas”, en referencia a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. “Milei prácticamente está haciendo una campaña sin gastar. Nosotros le decimos quizás en criollo, la política le está haciendo la campaña gratis a Milei. Es quien hoy estamos viendo puede llegar a consolidar a nivel país un piso electoral cercano al 30%”.



Córdoba ante este escenario entiende que la situación “da pie para pensar o hablar de una suerte de voto castigo oll inclusive (todo incluido). Porque de que Javier Milei tenga ese porcentaje, habla a las claras de que hay una especie de mirada muy crítica no solamente a la gestión del actual gobierno nacional sino también a la gestión del anterior gobierno Nacional de Mauricio Macri”.



Schiaretti, con poco tiempo

A principio de enero, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti comunicó su decisión de ser candidato a presidente en las elecciones de este año.



El analista entiende que “es una candidatura presidencial tardía”.



Objetivamente planteó que “no tiene chances, como podría haber tenido de haberse largado un año atrás. Ser candidato a presidente es mucho más que enunciarlo; es recorrer las provincias y los principales medios de comunicación de la Argentina, instalar temas de agenda, estar permanentemente todos los días generando contenidos en esa dirección. Y eso no lo estamos viendo todavía en Schiaretti”.



Rescata que tiene un objetivo electoral, el de sacar 10 puntos y consideró que “no está tan lejos”.



Sobre este dirigente, el consultor recuerda un término muy utilizado en ciencia política: Condorcet. “Es decir -un candidato- que por sí solo no tiene ningún tipo de chance de ganar una elección, pero sí tiene la chance de producir un efecto y lograr que otros candidatos pierdan u otros candidatos ganen”.



En consecuencia, Gustavo Córdoba, interpreta que por allí pasará la importancia y motivo de la irrupción de Schiaretti en el escenario nacional sacando por ejemplo seis puntos o siete puntos.



Quedará por saber a quién podrá con esos puntos perjudicar o beneficiar. “En primera vuelta, creo que perjudica de manera directa al Frente de Todos. Pero, vean la paradoja, si el candidato -por ejemplo- fuese (Sergio) Massa en segunda vuelta, es el único del Frente de Todos que tiene la capacidad de absorber el votante de Schiaretti”, concluyó.